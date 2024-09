Isa Pantoja, rota: "Esperaba que mi madre fuera a verme al hospital"

Isa Pantoja ya se recupera en casa de la operación a la que se sometió la semana pasada. La hija de la tonadillera más famosa de España fue intervenida de apendicitis en Cádiz, la localidad en la que reside junto a su marido, Asraf Beno, y su hijo Alberto. Tras pasar por quirófano tuvo que permanecer varios días ingresada en la clínica, tiempo más que suficiente para que su madre la llamara por teléfono para interesarse por su estado de salud o incluso fuera a visitarla. Eso nunca pasó.

“Ojalá, pero no…”, respondía una convaleciente Isa Pantoja cuando los reporteros le preguntaron a la salida del hospital si había recibido una llamada de su madre. El conflicto Pantoja parece tener con su hija es antiguo y hay quien piensa que la joven ya se ha acostumbrado a la ausencia de la cantante. Lejos de la realidad, acaba de confirmar que todavía albergaba la esperanza de que se interesara por ella aunque fuera en su momento más vulnerable.

“Ni me ha llamado ni me ha querido venir a ver. No ha dado el paso. Igual que sabía perfectamente que no vendría a mi boda con Asraf, aunque muchos me dijeran que a lo mejor sí, en esta ocasión no tenía ninguna duda de que me iba a llamar o que iba a venir a verme. Incluso apostaba más por que viniera que por que me llamase”, ha expresado una rota Isa Pantoja en “Vamos a ver”, el programa en el colabora.

Por desgracia, esa visita no llegó a producirse. Toda una decepción para Isa Pantoja en uno de sus momentos más complicados. Una más.

En su conexión desde casa -todavía le resulta imposible viajar hasta Madrid para estar en el plató-, Isa Pantoja ha indicado que ha reflexionado sobre “muchas cosas” a lo largo de los días que ha permanecido ingresada en el hospital: “He pasado por todo. Alegría, tristeza… También me he enfadado mucho, y he soltado toda la rabia. Con tanto tiempo para pensar, he llegado a varias conclusiones. Mi rabia y mi enfado vienen porque sí esperaba una llamada o una visita de parte de mi madre”.

El importante papel de Dulce

Quizás en un intento de dirigir un dardo hacia su madre, Isa Pantoja ha agradecido el papel de Dulce Delapiedra, la que fuera su niñera y archienemiga de la tonadillera, mientras ella estaba siendo operada. Fue la eterna “babysitter” la que cuidó de su hijo, el pequeño Albertito, ante la ausencia de su abuela.

“Gracias a Dios vino para ocuparse de mi hijo, porque si no ese día no habríamos tenido otra opción. Vino para celebrar su cumpleaños, porque ella vive en Sevilla, y antes de recoger a Albertito del colegio le dije que lo cancelara porque me ingresaban y me operaban al día siguiente. El jueves me operaron por la mañana y el viernes por la mañana se fue dulce, y yo he estado cinco días en el hospital, hasta el lunes”, ha recalcado Isa.