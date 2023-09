Isabel Díaz Ayuso tiembla ante la posible participación de su exnovio en 'GH Vip'

La noticia de una posible participación de su exnovio, el peluquero Jairo Alonso, en la próxima edición de GH VIP, hace temblar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que teme que el hombre con el que compartió su vida desvele demasiados detalles de su íntima relación. Isabel y Jairo estuvieron juntos cuatro años y rompieron en el 2018, tomando caminos separados.

Isabel Diaz Ayuso con su ex pareja Jairo Alonso la razon La Razón

Hoy, la política mantiene otra relación amorosa con Alberto González, mientras que Jairo Alonso parece estar sin pareja, y además abandonó su profesión de peluquero para trabajar en estos momentos en una empresa dedicada a los servicios tecnológicos.

Alberto e Isabel se enfrentaron a unas circunstancias dramáticas hace un par de meses, cuando Ayuso perdió el bebé que esperaba. Mujer de gran fortaleza paso tan duro trance con el talante y la serenidad que le caracteriza. La procesión iba por dentro, pero sacó fuerzas de flaqueza de donde no las tenía para afrontar esa situación, desgraciadamente, irreversible.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso, en una imagen de Archivo Efe Efe



En cuanto a Jairo Alonso, era amigo de Isabel desde su adolescencia, porque ambos veraneaban con sus familias en el pueblo de Sotillo de la Adrada, en Ávila. Y nos dicen que todavía se mantienen una buena amistad. No extrañaría que en estos días Alonso hubiera recibido una llamada de su ex para pedirle que no intervenga en el reality o, por lo menos, que se cuide de contar episodios sobre su pasada vida en común.