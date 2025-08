Isabel Pantoja: un cumpleaños con Il Divo y una deuda millonaria

Isabel Pantoja alcanza este dos de agosto los 69 años. Una fecha otrora marcada por las grandes celebraciones en Cantora, donde la cantante se rodeaba de su familia y amigos entre gazpachos y pollo asado siguiendo su célebre receta. La lista de leales ha ido menguando con el paso del tiempo, y ni siquiera ya sus hijos forman parte de ella. Ni Kiko Rivera ni Isa Pantoja estarán hoy junto a su madre, y tampoco le mandarán un breve mensaje de texto para felicitarla desde la distancia. La relación es nula y no parece que vaya a sanar pronto. Pero lo que más le pesa es no tener a sus nietos a su lado, y lo peor de todo es que todavía no ha conocido al último en llegar, Cairo, fruto de la relación de su benjamina con Asraf Beno, que nació el pasado 22 de junio.

Pero estos desafueros familiares no amargarán el cumpleaños de Isabel Pantoja, acostumbrada ya al distanciamiento con sus hijos y a soplar las velas con cada vez menos gente. Es más, es posible que la tonadillera amanezca este sábado con una sonrisa en su rostro, una felicidad tras la que se encuentra la banda Il Divo. Hace pocos días, la artista abandonó su habitual hermetismo para compartir en redes sociales una fotografía junto a los integrantes del grupo. «Un sueño hecho realidad», dijo en lo que tan solo parecía la imagen de una admiradora con su banda favorita, pero lo acontecido en las últimas horas indica que podría tratarse de algo que va más allá del momento fan.

Isabel Pantoja con Il Divo por el Palacio Real de Madrid LR

LA RAZÓN ha podido confirmar que ayer a medio día, a pocas horas de alcanzar los 69 años, Isabel Pantoja recorría las inmediaciones del Palacio Real de Madrid junto a Steven LaBrie y Sébastien Izambard, dos de los vocalistas de Il Divo, y demás miembros de su equipo. Caminaba sujeta a los brazos de sus acompañantes, con gafas de sol y un elegante vestido en color coral. Ellos, en traje, a pesar de las altas temperaturas que este viernes se registraron en la capital.

Dos encuentros en muy poco tiempo que no parecen casuales. ¿Estamos asistiendo al preludio de una colaboración entre Pantoja e Il Divo?

Desde luego, se trataría de un inesperado proyecto que volvería a encumbrar a Pantoja sobre los escenarios, coincidiendo además con la gira especial de este año por el 50º aniversario del comienzo de su carrera. También supondría para ella un gran alivio económico, puesto que sus cuentas se tambalean desde hace tiempo y han ido a peor en los últimos meses. No ayuda su elevada deuda con Hacienda, que asciende a un millón de euros y que la llevó a entrar por primera vez en la infame lista de morosos de 2024 que el Fisco publica cada año.

Isabel Pantoja con Il Divo Instagram

Son precisamente este agujero y otros problemas económicos los que protagonizan los quebraderos de cabeza de Pantoja. Todos sus movimientos en los últimos meses han estado dirigidos a reducir el montante de la deuda y ganar liquidez, pero ni siquiera los beneficios de su gira le han permitido equilibrar la balanza entre el debe y el haber. La colaboración con artistas internacionales como Il Divo se presenta ante ella como una buena oportunidad no solo para reforzar su imagen como artista de altura, sino para finiquitar sus deudas de una vez y dormir todo lo tranquila que una madre separada de sus hijos pueda. Que ese sea el menor de sus problemas.