Isabel Rábago, de cita con Rocío Carrasco tras su marcha de Mediaset: "Seguimos en pie"

Ya han pasado casi dos semanas desde que se dio a conocer que Isabel Rábago abandonaba el equipo de colaboradores habituales de Telecinco por “no superar el filtro” de los altos mandos de la cadena. Lejos de venirse abajo, la periodista utiliza sus redes sociales para mostrar su fortaleza y dejar claro que tiene un plan B más allá de la televisión y que también le apasiona: el derecho.

Parece que Rábago está disfrutando del tiempo libre que su marcha de Mediaset le ha regalado, y este fin de semana ha viajado hasta Sevilla para, entre otros planes, ver el espectáculo “Rocío Jurado: el musical”, producido por su amiga Rocío Carrasco. La periodista fue una de las asistentes al Cartuja Center CITE y disfrutó del espectáculo que Lola Dueñas ofreció sobre el escenario. Después, se reunió con su colega entre bastidores, dejando para el recuerdo una fotografía que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

“Y aquí seguimos… ¡en pie!”, dice Rábago junto a la imagen en la que posa con Rocío Carrasco. Una fotografía aplaudida por los seguidores de la tertuliana, que ven en ellas a “dos luchadoras” y las definen como mujeres “fuertes y valientes”.

Isabel Rábago Gtres

Rábago ha sido una de las mayores defensoras de Carrasco en televisión cuando, tras la emisión de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, el documental en el que narraba el supuesto maltrato que sufrió de parte de su exmarido, Antonio David Flores, la colocó en el disparadero.

Pese a los buenos datos de audiencia que el documental le valió, el debate público que se generó alrededor del formato provocó que la cadena ordenara no hacer alusión alguna al mismo, y vetó nombres como el de Rocío Carrasco, Antonio David o Rocío Flores. Con el tiempo, además, fueron cayendo los rostros más vinculados a ellos, desde Carlota Corredera hasta Marta Riesco. Parece que Isabel Rábano ha sido la última en correr la misma suerte.

El comunicado de Isabel Rábago

Aunque la tertuliana se ha mantenido en silencio sobre su marcha de Telecinco, la semana pasada sí decidió publicar un comunicado en sus redes sociales para acallar algunos rumores y dejar clara una cosa: sus superiores nunca le trasladaron una queja por su discurso o comentarios como tertuliana: “Quiero dejar bien claro que, a lo largo de mi larga vinculación con Mediaset, jamás se me ha dado ningún toque de atención, ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar. Ni por parte de ninguna dirección, ni por parte de la cadena. Jamás”.