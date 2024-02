Jaime Cantizano tacha de “cancelación ridícula” la revisión del clásico “Mary Poppins”

Esta semana empezó con un duro golpe para uno de los clásicos más queridos por todos. Todo aquel que haya crecido con la banda sonora de la película de “Mary Poppins” se está llevando las manos a la cabeza tras la decisión de la “British Board of Film Classification” (BBFC), organización encargada de calificar y certificar las películas y contenidos audiovisuales en el Reino Unido, de subir a esta obra cinematográfica a la categoría de “PG”, Guía Parental. El motivo sería un término que se empleó en hasta en dos ocasiones y que hace alusión a un antiguo término despectivo para referirse a los negros africanos: “Hottentot”, que en español sería los pieles ennegrecidas.

No han sido pocos los que se han pronunciado ante esta decisión. Al poco de hacer pública esta decisión que afecta al contenido del Reino Unido, las redes han estallado en un debate sobre el racismo de la película ganadora de cinco Oscar y que constituye uno de los clásicos del cine infantil. El último en expresar su desacuerdo ha sido Jaime Cantizano, periodista y, desde este pasado fin de semana, padre de su primer hijo. El presentador está emocionado ante uno de los momentos más felices de su vida, pero no ha compartido la misma opinión que desde la BBFC han querido transmitir a las familias de Reino Unido. “Precipitándonos por el barranco de la estupidez y la ridícula cancelación…” ha querido compartir con sus seguidores de “Twitter”, donde no ha tardado en formarse un animado debate en el que la idea general apuntaba a que esto lleva años pasando y cada vez son más las películas y series que rozan los límites.

Esta polémica no es nada nueva. En 2019, pocos meses después de la remasterización de la cinta, ya se comenzó a debatir si esta obra podría tener ciertas connotaciones racistas que se habían trasladado a sus traducciones, aunque en castellano el término “pieles negras” no es de los más empleados. Sin embargo, ahora, en su 60 aniversario, la decisión de elevar la categoría de “Mary Poppins” ya parece inamovible y se une a otros clásicos sometidos a revisión como Dumbo, por ridiculizar a la forma de hablar de los afroamericanas, Peter Pan, que muestra una visión poco apropiada de los nativos americanos; los “Aristogatos”, debido a que el personaje de un gato siamés con los ojos almendrados suponía “una caricatura racista de un personaje asiático” y la lista se extiende con títulos como “La dama y el vagabundo”, “El libro de la selva” o “Canción del sur”.