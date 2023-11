Jaime Lorente responde a Pedro Sánchez: “Te pedimos que vayas a tratarte tu ambición desmedida”

El devenir del futuro de España está en manos de Pedro Sánchez, que tras sus acuerdos con Junts o el PNV tiene capacidad para convertirse de nuevo en el morador de La Moncloa. Sin embargo, el debate sobre si ha hecho bien o no al pactar con los independentistas catalanes y promover el perdón con la polémica amnistía, sigue latente en la calle. Son pocos los que permanecen ajenos al destino patrio, aunque no todos se atreven a plasmar su opinión en público, por miedo a ofender al bando contrario y sufrir las consecuencias. Este temor no amordaza a Jaime Lorente, actor que sigue muy de cerca la actualidad política, que no ha tenido reparo alguno en responder directamente al presidente del Gobierno en funciones.

Simpatizantes del Partido Popular y opositores a la gestión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se concentran este domingo en Valencia, en un acto organizado por el PP contra la amnistía del "procés" y contra un referéndum de autodeterminación en Cataluña Efe

Son muchos los españoles que se han echado a la calle para mostrar su repulsa por la futura ley de amnistía. Es más, sobre estas protestas ya se hizo eco el intérprete de ‘La casa de papel’ en sus redes sociales, protagonizando un enganchón viral con Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. No terminaron bien parados y recibieron críticas ambos. Pero el actor no teme a decir lo que piensa y ha vuelto a repetir la jugada, al utilizar su cuenta personal de Twitter, ahora X, para dejarle clara su postura a Pedro Sánchez.

Ha sido este mismo sábado 11 de noviembre cuando Jaime Lorente no ha podido más y ha sentido la necesidad de responder a un tweet publicado por Pedro Sánchez. El dirigente socialista se ha reunido con sus homólogos europeos, siendo esta la primera vez que se deja ver en público tras conocerse los pactos con Junts y PNV. Durante esta cita, el presidente en funciones ha hecho referencia directa a su principal rival en su carrera electoral, el Partido Popular, subrayando el rechazo de estos a la firma de tan controvertidos acuerdos. Ante la movilización de cada vez más españoles en las calles ante el llamamiento popular, Sánchez ha pedido a Alberto Núñez Feijóo“cordura y mesura”. Pero le han devuelto la pelota...

“Los que te pedimos cordura somos todos los españoles a ti”, le ha sentenciado Jaime Lorente a Pedro Sánchez, haciéndose eco del clamor popular que siente en las calles. Pero no se ha quedado ahí, el actor también invita al socialista a “tratarse su ambición desmedida”. Por el momento, el líder del PSOE no se ha pronunciado y ha preferido no entrar en debates directos, dejando que sean otros usuarios los que respondan por él. Así lo ha hecho un usuario, que reclama al intérprete que “no hables en nombre de todos”, a lo que él ha contestado tajante que “no hable tu presidente en nombre de todos”.