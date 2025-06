Javier Marino responde a los ataques de Carlo Costanzia di Costigliole a Mar Flores: "Es buena madre"

La entrevista de Carlo Costanzia di Costigliole en "¡De Viernes!" continúa dando de qué hablar. El suegro de Alejandra Rubio, además de hablar de la condena de sus hijos, aprovechó para cargar contra Mar Flores, su exmujer.

"Lo que yo he sufrido con Carlo por culpa de la madre podría escribir tres libros. Los problemas que ha tenido Carlo los ha tenido por el estilo de vida de la madre. Cuando le hacían bullying en la escuela no era porque le dijeran que ella hacía un programa de televisión, era porque le decían lo que hacía la madre", declaró Carlo Costanzia padre sobre la modelo.

Javier Merino defiende a Mar Flores

El ex de la madre de Carlo Costanzia ha roto su discreción y no ha dudado en salir en defensa de Mar Flores tras los ataques de Carlo Costanzia di Costigliole. El abogado y empresario, que estuvo casado 18 años con la modelo, ha asegurado que "por supuesto" que es buena madre.

Mar Flores y Javier Merino en los Premios "Dedales de Oro", el pasado mes de junio larazon

"Yo no he visto ninguna declaración ni la veo, no lo sé, pero como madre es estupenda, perfecta. Sabéis que no me gusta hacer ninguna declaración y además que no lo sigo, no puedo decir nada más", ha zanjado Merino con rotundidad. Además, el empresario le ha enviado un mensaje de apoyo al hijo de Mar Flores tras la reciente condena de sus hermanos, Pietro y Rocco, por intento de homicidio. "

La confesión de Mar Flores sobre los hombres de su vida

Para Mar Flores, el verdadero padre de su hijo fue Javier Merino y no Carlo Costanzia, y así lo hizo saber en su reciente entrevista al podcast "La casa de mi vecina" de Nagore Robles". "Le admiro, no se si él me admira a mí, yo creo que él está impactado con haberme conocido. Me ha seguido cuidando. Es uno de los mejores regalos de la vida. Fue padre de mi hijo mayor, cuando le conocí, Carlo tenía tres años y no tenia una referencia paterna interesante", confesó la modelo.

Sobre Carlo Costanzia, su primer amor, fue muy sincera: "A veces encuentras a la persona que empatiza contigo. Él no era la persona ni el momento. Yo, entonces, necesitaba apoyarme tanto en alguien que me apoyé y no era la persona correcta. Era el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido, porque fui madre".