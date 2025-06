Carlo Costanzia, dispuesto a demandar a quien le preguntó a las puertas del tribunal por sus hijos

Hace tan solo cuatro días que la justicia de Turín se pronunció y sentenció en contra de Pietro y Rocco Costanzia. Después de más de un año en prisión, entendió necesario que siguiesen ahí, condenándoles a 12 y 8 años de cárcel respectivamente por un delito de intento de asesinato. El primero atacó con un machete a otro joven, que finalmente perdió la pierna, porque coqueteó con su exnovia. El hermano pequeño correrá la misma suerte al haber facilitado su huida en moto. Hay otros implicados en el caso, que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y redujeron sus penas. Sobre esto se queja Carlo Costanzia padre en el plató de ‘De viernes’.

Dice que la justicia italiana no ha sido precisamente justa con sus hijos, a quien sigue defendiendo como inocentes. Piensa recurrir la sentencia y pone en duda el proceso, pues ve injusto que en la causa por intento de asesinato se incluyesen otros aspectos como “temas de drogas”. Es ahí cuando comenzó a sospechar. Estaba al límite, pues él mismo estaba acusado de presunta falsedad documental y encumbramiento, pero resultó absuelto ante la falta de pruebas. En medio de todo esto, una periodista de ‘TardeAR’ se cruzó en su camino y terminó pagando con ella todo el estrés que había acumulado este tiempo, amenazando con demandas. Sigue en sus trece.

Carlo Costanzia, en contra de la periodista de Telecinco

El padre de los condenados por intento de asesinato escuchó en la sala el destino que les esperaba a sus hijos, que pasarán una larga temporada en prisión. No lo ve justo y sigue manteniendo que el joven perdió la pierna días después de que su hijo Pietro le atacase con el machete, entendiendo que no fue una consecuencia directa de sus acciones. Aun así, tras escuchar al juez, a su salida, se topó con una periodista y protagonizó un incómodo altercado. La reportera de ‘TardeAR’ definió su actitud como “violenta y agresiva” y se mostraban unas imágenes en las que Carlo Costanzia la amenazaba con demandarla por estar informando sobre el caso de sus hijos en las puertas del recinto judicial.

Él ha querido mostrar unas imágenes que desmontarían la versión de la periodista. Unas grabadas por él mismo y que ha mostrado en ‘De viernes’: “Gracias a Dios que grabé, porque sabía que lo que podía pasar. Ella se empeñó en decir que estaba autorizada a grabar y yo aquí tengo un papel del Tribunal Supremo en el que pone que las salas de vista no se consideran fuentes de información y, por lo tanto, no se permite la grabación ni la toma de fotografías en esta área”. Desde ‘TardeAR’ se afirma lo contrario, que contaban con un permiso expreso que facilitaba el trabajo de su reportera.

Carlo Costanzia no lo cree posible y piensa ir a por todas en contra de la periodista: “He hablado con mis abogados y esta persona puede ser acusada de violación del derecho a la intimidad, delito de revelación de secretos, infracción de la ley orgánica”. Parece firme en su declaración, a la vez que desgrana todos los detalles del juicio, la sentencia, la situación de sus hijos en prisión y demás secretos desde el paltó de ‘De viernes’. También entendió necesario hacer un ejercicio de autocrítica: “Tomo nota de que yo he sido borde saliendo de un juicio donde acusaban a mis hijos”, excusa sus amenazas de emprender acciones legales al ver a la periodista a la salida de la sala, donde dice que no debería estar. Será un juez quien medie.