Javier Ungría confiesa el problema de salud por el que ha pasado por quirófano: "Ya no podía más"

Javier Ungría ha revelado desde la cama del hospital que ha tenido que pasar por el quirófano. El ex de Elena Tablada, que hace unos días explicó en "De Viernes" los motivos de su separación de la diseñadora, ha compartido en los stories de su perfil de Instagram los motivos de su ingreso.

El que fuera concursante de "Supervivientes 2024" reveló en Telecinco que él y su ex estuvieron acudiendo a terapia de pareja para salvar su relación: "A mí la terapia me demostró que me tenía que separar... Llegó un momento en el que no funcionaba, la situación estaba tan mal que no podía más", aseguró.

Javier Ungría, que aseguró que su ex Elena Tablada solo quiere dejarle mal, ha utilizado sus Stories de Instagram para explicar el motivo de su ingreso en el hospital y por qué ha pasado por quirófano. "Hola tengo que confesar una cosa que me cuesta mucho trabajo hacerlo pero, efectivamente, durante los últimos nueve meses he estado manteniendo una relación con idas y venidas, tema delicado" bromeaba el empresario desde la cama del hospital.

Javier Ungría ha confesado que ha sido un problema con una hernia lo que le ha llevado a quirófano. "Pero ha llegado el momento de decir adiós, adiós a mi hernia. Yo cuando fui a 'Supervivientes' me llevé dos objetos personales: la toalla y la hernia pero claro la hernia lo llevé en secreto. No quiero que fuese excusa de nada en ningún momento pero ya ha llegado el momento de decir adiós porque ya no podía más", aseguró. "Así que nada que está todo bien, los que me habéis preguntado porque ya sabíais que esto iba a pasar está perfecto y los que me vais a preguntar ahora que todo genial. Gracias ¡Vamos!", ha concluido su mensaje.