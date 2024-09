Javier Ungría da la estocada definitiva a Elena Tablada y mete a David Bisbal en la guerra

El enfrentamiento público entre Elena Tablada y Javier Ungría se ha recrudecido en las últimas semanas a consecuencia de las duras acusaciones que la diseñadora vertió contra su ex. Aseguró que él y el resto de su familia habían tomado "manía" a su hija Ella -fruto de su relación con David Bisbal- y que esa fue una de las razones por las que su romance fracasó.

Ahora, Ungría lamenta esta situación y que Tablada haya colocado a su propia hija en el centro de la polémica, desmintiendo rotundamente que tuviera "manía" a la menor. "Ha sido una semana intensa, pero dentro de lo que cabe estoy tranquilo. Lo único que me ha molestado de todo esto es que metan a mi familia, porque al final la familia ha sido siempre excepcional con ella y con toda su familia, y bueno, eso es lo que me ha parecido un poco feo. A ellos no les importa demasiado, porque ya han visto todo lo que viene pasando desde hace dos años y medio, pero, hombre, es feo", comienza lamentando Ungría, que fue uno de los asistentes al desfile de Félix Romero en el que también estuvo LA RAZÓN.

Consciente de lo molesto que David Bisbal, padre de Ella, puede estar por todo lo acaecido en los últimos días, el empresario confirma que no se ha puesto en contacto con él y le lanza un consejo: "A estas cosas no hay que hacerles demasiado caso". De hecho, solo dirige buenas palabras al cantante: "Hemos coincidido algunas veces y siempre ha sido fantástico".

Ungría continúa su retahíla de ataques contra Tablada y considera "una falta de respeto" hacia Ella todo lo que ha pasado desde que la colocó en el centro de la ecuación. "También se lo falta a la hermana, a la familia paterna, a mucha gente (...) No me apetece mucho hablar del tema este. Es un tema muy feo y no le quiero dar muchas vueltas porque me parece que es enturbiar más el ambiente", insiste.

Tan grave le parece lo ocurrido que está considerando emprender acciones legales contra Tablada, con la que ya tiene un proceso abierto: "Ya veré lo que hago. Creo que hay más capítulos todavía por ver, así que vamos a terminarlos. No sé si se queda aquí, si hay más cosas y tal, pues ya veremos… Yo llevo las cosas por otro lado y prefiero mantenerme un poquito como hasta ahora. Voy a intentar mantener la prudencia".

Por último, a la pregunta de si Tablada le ha decepcionado, Ungría responde tajante: "Hay ciertas cosas que uno debería quedárselas en casa o no cruzar ciertas líneas que pueden salpicar a gente que no tiene nada que ver".