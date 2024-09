Javier Ungría desafía a Elena Tablada tras contar que tenía manía a Ella, su hija con David Bisbal

Dos años después de separarse de Javier Ungría, Elena Tablada ha vuelto a cargar contra su ex. Según la diseñadora el empresario tenía "manía" a su hija mayor, Ella, quien nació fruto de su relación con David Bisbal en 2010. "Un día él me dijo 'nunca más voy a hacer un viaje con Ella, le he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y hay cosas que no hace que no aguanto también'". Una confesión que afectó al matrimonio. Tablada ni siquiera le contó al cantante lo sucedido. "David no lo sabía. Yo cuando decidí separarme le dije: "Oye mira, la relación entre Javier y Ella no está fluyendo como a mí me gustaría".

Pero la versión de Ungría parece distinta. Al poco de publicarse las declaraciones de Tablada, el exconcursante de "Supervivientes" publicaba en redes sociales una foto junto a un amigo haciendo un corte de manga. Un gesto que sus seguidores han interpretado como un desafío a la madre de su hija Camila.

Además, publicaba un storie en su perfil social con una canción, que interpreta David Bisbal junto a Raphael. En concreto, la que dice "escándalo, esto es un escándalo". Nadie duda con esta "indirecta" que todo va dirigido a su exmujer.

"Seguía intentándolo y tragando, no me cabía en la cabeza. Intenté juntarles yendo a terapia, mil cosas... Pero al final, si no quieres no se puede. Y fue lo mejor que me pasó. Si tú le dices eso a una madre de su hija, teniendo un hijo ya, es que no estás empatizando ni con la paternidad ni con la maternidad, ni nada. Es una bestialidad decirle eso a una persona. Todo era perfecto hasta que nos casamos, ahí empezó a asomar la patita y ya cuando nació Camila ya salió todo", aseguraba Tablada sobre la relación de Javier Ungría y Ella Bisbal.