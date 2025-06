Jean Reno: tres esposas que le dieron seis hijos por su arte andaluz

Jean Reno es uno de los rostros más conocidos de Hollywood. Su participación en grandes producciones le ha hecho colarse en todos nuestros hogares, además de conquistar todas las salas de cine. Y no para, pues también quiere demostrar que es tan bueno escribiendo como actuando. Presenta su primera novela, ‘Emma bajo el cielo de Omán’, la cual le lleva a sentarse este lunes con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

Pero esta vez no hará falta traductor, pues entiende muy bien el español. Domina muy bien nuestro idioma, entre otras cosas, porque su nombre real es Juan Moreno y Herrera-Jiménez y sus padres eran de Cádiz. Eso sí, el actor nació en Casablanca en 1948, Marruecos, y tiene nacionalidad francesa. Un lío que se explica por el exilio de sus progenitores tras la Guerra Civil al protectorado español de Marruecos.

La estrecha relación de Jean Reno con España

Su vínculo con Cádiz es tan estrecho que ha sido elegido hijo adoptivo de la ciudad, lo cual él considera como el mejor reconocimiento de su vida. “El pequeño Juan, sigue aún dentro de mí, en su pena y en su felicidad. Se nota, sobre todo en mi mirada sobre las cosas. Eso sí, te confieso que Juanito está muy sorprendido con la carrera de Jean y se pellizca todos los días para creérselo”, confiesa el intérprete, que además de hablar español con mucho arte, maneja el francés y el árabe, lenguas que aprendió en el colegio, además del inglés.

Jean Reno, en “4 latas” larazon

“Cuando me dicen que me sale el acento andaluz me pongo muy contento”, confiesa el prolífero actor, que aprendió el idioma de sus padres, al igual que su hermana María Teresa: “Pienso que tengo un porcentaje de español: el alma, el color, la música, un grito… eso viene de Andalucía”, habla con orgullo de sus raíces. Pero de Casablanca emigraron de nuevo, estableciéndose después en Marsella, donde comenzó a atesorar su pasión por la interpretación, la cual le ha llevado a recorrer mundo. También a tener una intensa vida amorosa.

Las tres mujeres de Jean Reno

El actor, más allá de presumir de sus raíces andaluzas y su pasión por España, ha guardado silencio respecto a su vida personal. Eso sí, era difícil que su fama le permitiese esconder al mundo sus grandes amores, aunque quizá sí otros menos populares. Tiene seis hijos, dos de cada matrimonio que ha tenido. Echando cuentas le salen tres esposas, siendo Geneviève Reno la primera de ellas. Se casaron en la década de los 70 y fruto de su amor nacieron sus primeros vástagos: Sandra y Mickaël. Su unión se rompió dos décadas después, en 1995.

Aunque no se habló de los motivos del fracaso de su primer matrimonio, hay quien sospecha que algo tuvo que ver que tan solo un año después ya estaba de nuevo frente al altar. Esta vez le juraba amor eterno a la modelo polaca Nathalie Dyszkiewicz, con la que tuvo sus correspondientes dos hijos: Tom y Serena. El primero de ellos nació el mismo año en el que se casaron, por lo que el divorcio de su primera mujer, encontrar el amor de nuevo, planear la boda, casarse y tener un hijo se produjo en solo un año. Cinco años duró esta unión, pues en 2001 firmaron los papeles del divorcio.

Jean Reno con Zofia Borucka Gtres

Su tercer intento fue con Zofia Borucka, con la que contrajo nupcias en 2006, tras cinco años de soltería. La actriz británica, de origen polaco, le juró amor eterno con la localidad francesa de Les Baux-de-Provence como idílico telón de fondo. Fruto de este amor nacieron los dos hijos pequeños de Jean Reno: la pequeña Cielo y el pequeño Dean, aún adolescentes. Con ella continúa viviendo sus días felices, creando momentos únicos en su residencia gala. Parece que con ella ha encontrado la estabilidad que ansiaba y después de casi dos décadas de matrimonio siguen enamorados como el primer día, como así reconoce él.