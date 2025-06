El inesperado mensaje de cariño de Álex González a Terelu Campos

Asombrada se ha quedado Terelu Campos al escuchar el mensaje cargado de cariño que le ha mandado Álex González durante el acto de presentación de su serie “Ladrones”, de Disney.

El actor confiesa que “conozco personalmente a Terelu, coincidí con ella hace poco en una fiesta con amigos comunes y, por supuesto, que me gustaría coincidir más con ella en la vida, porque me cae muy bien. Es una mujer muy agradable”.

Sobre si tiene referencias de su debut teatral, asegura que “no he tenido el placer de verla sobre un escenario, pero seguro que es maravillosa y no tendría reparos en trabajar con ella si surge la ocasión”.

A Terelu, nos dicen desde su entorno, “siempre le ha gustado mucho Álex como actor, una de sus series preferidas es la de 'El Príncipe', en la que él fue uno de sus protagonistas. Y, evidentemente, nadie puede negar lo guapo que es. Si le propusieran trabajar con Álex en alguna película, seguro que aceptaría sin dudarlo”.

Álex González comparte el secreto de su felicidad junto a Camila Rojido Europa Press

Actualmente, González está unido sentimentalmente a la cirujana estética Camila Rojido, con la que comenzó a salir en el año 2023, poco después de su ruptura con María Pedraza. Llevan su relación muy discretamente, pues, según piensa el actor, “la felicidad no necesita espectadores”.

En el caso de la hija de la desaparecida María Teresa Campos, no se le conoce pareja desde hace años, y ya ha dicho que su soledad amorosa es aceptada sin reparos. La última vez que la vimos en un acto público, al que acudió sola, fue el pasado fin de semana en la celebración de la Primera Comunión del hijo de su íntimo amigo, el cantante Juan Peña.