El exmarido de Nuria Fergó la reta a decir la verdad: “Ese algo que dice Nuria que ha pasado, ¿qué es?”

Nuria Fergó está en un momento convulso de su vida. Después de la dura despedida a su padre, víctima de un cáncer y a quien ha acompañado al pie de la cama del hospital, la cantante puso punto y final a su relación con Juan Pablo Lauro. No llegaron a materializar esa boda de la que tanto se habló y que, al final, incluso no llegaron a fijar en el calendario. Se consideraba ya esposa del exmarido de Irene Villa, aunque al final el desamor ha llegado antes que el ‘sí, quiero’.

Pero es que la artista ya salió escaldada de su primera incursión en el matrimonio. Así lo ha hablado con total naturalidad con Cruz Sánchez de Lara, a quien ha concedido una sincera entrevista para ‘Madres: desde el corazón’, programa emitido en ‘Mitele’ de Telecinco. Mientras hacía un repaso íntimo sobre los hitos más destacados de su vida personal, no ha podido pasar por alto lo que sufrió al lado del padre de su hija, José Manuel Maíz. Él ahora ha roto su silencio, después de tres lustros sin querer entrar en dimes y diretes.

Nuria Fergó en una imagen de archivo Gtres

El exmarido de Nuria Fergó no se queda callado

Todo parecía idílico aquel 22 de mayo de 2010 cuando Nuria Fergó convocó a toda su familia e íntimos amigos, así como compañeros de ‘Operación Triunfo’ a ser testigos de su felicidad. Le iba a jurar amor eterno a su marido con Palma de Mallorca como telón de fondo. El empresario balear José Manuel Maíz estaba igual de pletórico de felicidad, aunque ahora la artista asegura que fue la boda soñada de su ahora exmarido, pero no precisamente la de ella.

Son varias las píldoras que dedica hacia el padre de su hija Martina, que llegó al mundo 14 meses después del ‘sí, quiero’. Una de las que más le ha dolido al empresario es aquella en la que Nuria afirma que “el embarazo como madre no fue bonito para mí. Me sentí muy sola, porque no estábamos bien”. A los 10 días de dar a luz hizo sus maletas y se marchó a casa de su madre y a los tres meses se firmó su separación. Ante estas acusaciones, José Manuel Maíz no ha querido quedarse callado, al considerar que se está ensuciando su imagen pública con sucesos que acontecieron quince años atrás y de los que él no se había pronunciado.

Nuria Fergó y José Manuel Maíz Gtres

Hasta ahora. El empresario mallorquín ha decidido responder a las preguntas planteadas por ‘TardeAR’, que se ha interesado por conocer la otra versión de lo sucedido. El exmarido de Nuria Fergó ha sido claro y sentencia al programa de Telecinco que “considero que a mi hija ya se le ha hecho mucho daño haciéndole lo que se le ha hecho, es poco agradable la situación para ella”. Además, a través de Leticia Requejo dice no comprender el motivo de esta exposición inesperada en el que se le acusa de cosas que, en realidad, no llegan a matizarse, lo que le preocupa, pues dejar algo a la imaginación de terceros puede resultar peligroso: “Ese algo que dice Nuria que ha pasado, ¿qué es?”.

Dice no tener idea de a qué se refiere y que el motivo mismo de su ruptura matrimonial aún no lo ha llegado a comprender, pese al paso del tiempo trascurridos. El exmarido de Nuria Fergó mantiene que “el día de la boda la vi muy feliz, así que quizás fue un paripé, visto lo visto. Cuando se fue me dijo que se iba a pasar unos días y que iba a volver. Si tú no te quieres considerar madre soltera, no te vayas del domicilio cuando nace tu hija. A los tres días de que nazca la niña se hace una exclusiva de pareja feliz y para presentar a la niña, entonces no entiendo nada”, sentencia. Y es que la cantante asegura que el padre no ha ejercido como tal, tan solo pagando la correspondiente manutención y disfrutando del fin de semana al mes que le toca.