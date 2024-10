Jessica Goicoechea ya no se calla y por fin se sincera sobre su ruptura con Marc Bartra: "Ahora estoy en paz"

Eran una de las parejas más cotizadas del momento. Jóvenes, guapos y exitosos, parecían tener todo lo que cualquier mortal anhelaría, pero su relación no llegó a buen puerto y de la noche a la mañana se confirmó su ruptura. De eso han pasado ya tres meses y todavía no se han dado a conocer las razones que motivaron la inesperada separación, aunque parece que se produjo en buen término, teniendo en cuenta las palabras que la modelo acaba de compartir.

Aunque no es muy dada a pronunciarse sobre su vida privada, Goicoechea ha entendido la ceremonia de entrega de los Premios Bazaar Women of the Year 2024 como una ocasión perfecta para dar un primer paso hacia el fin de ese hermetismo que siempre le ha caracterizado y, poco a poco, mostrarse más cercana a la opinión pública.

Sobre el punto en el que se encuentra su relación con Bartra, algo parca en palabras ha dejado claro que ahora mismo es “genial”. La modelo ha recalcado que todavía se llevan “muy bien” a pesar de su ruptura, descartando así cualquier razón oscura como chispa que dinamitó su separación.

Lejos de hundirse en la pena, Goicoechea atraviesa desde entonces un dulce momento profesional y vital, tanto que ni siquiera se plantea compartir su vida de nuevo con otro hombre, al menos en lo que a un corto o medio plazo se refiere.

“No tengo ninguna gana de enamorarme, estoy muy bien así. Ahora mismo estoy muy centrada en los proyectos, en el trabajo y en mí misma, y ya está”, ha señalado la catalana, celebrando lo “tranquilo” que se encuentra su corazón. “Ahora mismo estoy muy en paz, así que muy bien, muy contenta”, comenta antes de confirmar, por si quedaba alguna duda, de que está “soltera y entera”.

Jessica Goicoechea habla por primera vez de su ruptura con Marc Bartra y desvela cómo es su relación Europa Press

“Suena típico, pero de momento no tengo ninguna queja... En el tema personal estoy muy bien, en el tema de negocios muy bien, con la empresa, también superbién, creciendo, así que todo genial”, insiste con una sonrisa de oreja a oreja.

Sobre su empresa, Goicoechea se refiere a su propia marca de ropa, Goi, especializada en bikinis y trajes de baño para mujer. Se caracteriza por un estilo moderno y atrevido que ha conquistado a rostros muy conocidos de la escena actual como las cantantes Naty Peluso o Nicki Nicole, buena muestra del éxito y acogida que han tenido los diseños de la modelo.