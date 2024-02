Jessica Goicoechea calla bocas y aclara la mayor incógnita de su relación con Marc Bartra

Aunque al principio se resistían a confirmar lo que parecía ser un secreto a voces, Jessica Goicoechea y Marc Bartra terminaron compartiendo su amor con la opinión pública a través de sus redes sociales, y desde entonces se suceden las muestras de cariño en sus respectivos perfiles de Instagram.

Sin embargo, el hermetismo inicial ha llevado a mucho a cuestionar los tiempos de la relación, y en los últimos días algunas voces han sembrado la sombra de la duda sobre la posible deslealtad del futbolista a su exmujer, Melissa Jiménez, de la que se separó en noviembre de 2021, tras ocho años juntos -cinco como matrimonio- y tres hijos en común.

Ahora, se especula con que su relación con la modelo hubiera sido el detonante de ese divorcio, y aunque Goicoechea y Bartra suelen guardar un silencio sepulcral en lo que se refiere a su vida privada, la catalana acaba de dar un paso al frente para callar bocas y aclarar la mayor incógnita sobre su relación con el futbolista: ¿cuándo formalizaron su romance?

Jessica Goicochea y Marc Bartra. Gtres

"No me gusta dar explicaciones de más, pero dadas las últimas noticias en prensa, me veo en la obligación de aclarar varias cosas", comienza diciendo Goicoechea en un comunicado que ha compartido en sus redes sociales.

La modelo lamenta que se especule con un tema tan sensible, sobre todo habiendo menores de por medio, los hijos de Bartra y Melissa Jiménez. "Mi relación con mi actual pareja comenzó cuando los dos estábamos solteros, y libres de conocernos. Jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio, y menos habiendo hijos de por medio", insiste Goicoechea, que recalca "la falta de respeto" que le parece "(no solo a mí, porque un salseo de mi persona a estas alturas me produce indiferencia) que se especule de algo así, habiendo niños de por medio".

Llegados a este punto, la modelo desvela por primera vez los tiempos exactos de su relación con Bartra, y aclara que se conocieron hace un año y seis meses, es decir, en agosto de 2022; y que formalizaron su relación en febrero de 2023.

Jessica Goicoechea y Marc Bartra Autor desconocido Redes Sociales

De este modo, Goicoechea revela que conoció a Bartra nueve meses después de que su relación con Melissa Jiménez llegara a su fin, haciendo así imposible cualquier encuentro -ya sea amistoso o romántico- que dejara abierta la posibilidad de que el futbolista fuera infiel a su exmujer con la modelo.

No solo eso, sino que la modelo confirma que su relación con Bartra va viento en popa, desmintiendo también los rumores que surgieron el verano pasado y que apuntaban a una posible ruptura entre ellos.