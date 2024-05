Marc Bartra desvela el acuerdo sexual al que ha llegado con Jessica Goicoechea

La influencer Jessica Goicoechea pasó por La Resistencia en compañía de Marc Bartra, su actual pareja. Ante la habitual pregunta sobre las relaciones que había tenido durante el último mes, el central del Betis intervino desvelando el acuerdo sexual que habían alcanzado.

“He estado la mitad del mes en Bali, es decir, no he estado con mi pareja. Y la otra mitad del mes...”, comenzó respondiendo Jessica Goicoechea a la clásica pregunta de David Broncano.

Entonces, después de que el presentador le dijera que la masturbación también contaba, la infuencer añadió: “Íbamos un grupo de seis personas y tenía muy poca intimidad. Cuando la necesitaba y se podía, echaba las cortinas, cerraba la puerta y ya se daba a entender, pero tampoco se podía hacer mucho ahí con tanta gente”.

La opinión de Broncano al acuerdo sexual que tienen Marc Bartra y Jessica Goicoechea

Tras aclarar que sólo se habría visto con Mar Bartra unos díez días en el último mes, Jessica Goicoechea contestó: “Yo creo unos 16 puntos”. Fue entonces cuando el defensor del Betis desveló el acuerdo sexual que ambos mantenían. “Cada día que nos vemos hay que cumplir. Si un día estamos cansados, al siguiente doble”, reveló.

“Muy buen compromiso. Son deberes, lo que no te comiste la noche anterior, para desayunar”, bromeó David Broncano.

A la otra pregunta clásica, a la del dinero que tenía en el banco, Jessica Goicoechea respondió: “Entre 3,5 millones y cinco millones de euros”. “Enhorabuena”, felicitó David Broncano, sorprendido, a la influencer.