Jesulín de Ubrique, ingresado en Málaga debido a un microinfarto

Jesulín de Ubrique ha sufrido un microinfarto este domingo, por lo que ha ingresado a las 7 de la mañana en un hospital malagueño. El extorero se hallaba en el Rincón de la Victoria (Málaga).

Su arritmia en 2017

Jesús Janeiro ya atravesó un complicado problema de salud en 2017. Por aquel entonces se encontraba toreando en la plaza de toros de Lanzahíta (Ávila) y empezó a sentirse indispuesto, por lo que tuvo que abandonar la faena y ser trasladado al hospital. Allí los médicos, según personas cercanas al diestro, observaron que "tenía el ritmo cardiaco más rápido de lo normal, y lo más preocupante es que no se le pasaba" y posteriormente se confirmó que tenía una arritmia, aunque él lo negó a EFE, afirmando que estaba "hecho un toro".

No obstante, sí que dio impactantes declaraciones a la revista '¡Hola!': ""De repente sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos y me asfixiaba. Aun así, llegué hasta la enfermería por mi propio pie". Jesulín de Ubrique, añadió que en aquel momento intentó reponerse pero no lo consiguió: "Me sentí como si se me hubiera acabado la batería, como si me hubieran desconectado. En el momento en el que quise hacer un esfuerzo fuera de lo normal, mi cuerpo no respondió".

Jesulín de Ubrique. Cedida

Esta dolencia puede provocar palpitaciones, mareo, dolor torácico o pérdida de conocimiento, y debe ser tratada urgentemente para restablecer el ritmo normal del corazón. Una de las causas que pueden provocar este trastorno cardiaco es el estrés.

Su última aparición

La última vez que se vio al exmatador fue hace apenas unos días, en concreto el 5 de septiembre, sentándose en el plató de 'Emparejados'junto a su mujer, María José Campanario. El matrimonio, que hace unas semanas celebraba su 22º aniversario de bodas, se sinceró sobre varios temas: familia, relaciones de pareja, dinero, trabajo... y también sobre sus hijos.

De hecho, Jesulín de Ubrique hizo mención a su hijo Hugo, que llegó a sus vidas cuando él tenía 48 años (actualmente tiene 50). "Yo la paternidad a los 50 la recomiendo. Es como volver otra vez para atrás, pero no es lo mismo volver cuando tienes 20 años que cuando tienes 48. Ya estás tú 'refinado', preparado", se sinceró.