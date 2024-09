María José Campanario: "Mi marido se encuentra bien"

El ingreso de Jesulín de Ubrique en un hospital de Málaga tras sufrir un micro infarto tiene preocupada a su familia. Es su esposa, María José Campanario, quien nos tranquiliza y aclara que “mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación. No te puedo decir nada más… agradezco tu llamada y te repito que está mejorando, todo bien, gracias a Dios, estamos intentando que descanse y ya está. No nos gusta hablar de temas de salud… Ha sido un susto, pero no es nada grave. Ten en cuenta que es un tema muy personal… lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien”.

El romántico mensaje de María José Campanario a Jesulín de Ubrique por su 22 aniversario de matrimonio Instagram

Jesús se encontraba pasando unos días con su mujer en el malagueño Rincón de la Victoria, esta madrugada empezó a encontrarse mal y le llevaron al centro sanitario a las siete de la mañana, donde en el momento de escribir estas líneas sigue ingresado, María José no se separa de su lado y es optimista en cuanto se refiere a su recuperación.Parece ser que ha sido un proceso de estrés el que podría haber provocado el micro infarto.

Su hermano, Víctor Janeiro, no ha podido visitarle aún porque “estoy toreando en Cantabria hoy y mañana. Me acabo de enterar de la noticia y ahora llamaré para conocer la situación, pero me han dicho que ha sido un pequeño susto, que esté tranquilo porque está evolucionando bien.”