María José Campanario se derrite con Jesulín de Ubrique en su aniversario: sus románticas palabras

Hace 22 años, María José Campanario y Jesulín de Ubrique se unían para siempre en matrimonio y, en esta fecha tan señalada para ambos, la odontóloga se ha puesto romántica con el torero y le ha dedicado unas bonitas palabras en Instagram

"A estas horas, hace 22 años, estaba terminando de vestirme para casarme contigo. Gracias por todo, mi vida. Te quiero, hoy y cada día", ha escrito María José Campanario en un story junto una bonita fotografía de ambos.

El romántico mensaje de María José Campanario a Jesulín de Ubrique por su 22 aniversario de matrimonio Instagram

Por el contrario, Jesulín de Ubrique no le ha dedicado una muestra pública de amor en el día de su aniversario, aunque no sería de extrañar que hayan celebrado esta fecha tan especial por todo lo alto. El torero se muestra más reservado en redes que la odontóloga, que en cuestión de unos meses, se ha convertido en toda una influencer y, diariamente, comparte con todos sus seguidores de Instagram su vida, desde sus planes en familia hasta sus emociones y reflexiones.

Oídos sordos a Belén Esteban

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han hecho oídos sordos a las últimas declaraciones de Belén Esteban sobre ellos. En la última entrevista que concedió en exclusiva la de San Blas a la revista "Semana", la televisiva se mostró de lo más tajante con el padre de su hija y la odontóloga: "Yo ya paso de esta gente. Cuando dicen que siempre estoy con lo mismo, no es verdad, porque los que empiezan son ellos. ¿Yo he escrito alguna carta? ¿He preguntado si sus hijos son de su marido? Ni se me ocurriría. La princesita barata, dice. Yo por lo menos si he hecho daño a alguien ha sido a mí misma. Pero no quiero darle más protagonismo a esta señora".