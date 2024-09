María José Campanario se confiesa en su regreso a televisión

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han sido los protagonistas del primer programa de Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, "Emparejados". Es la primera entrevista que el matrimonio ofrece en televisión tras 24 años de relación.

La odontóloga le ha robado todo el protagonismo al torero y ha asegurado que no le ha resultado fácil volver a televisión ya que siempre ha sido consciente del rechazo que produce en la opinión pública. "Ha costado mucho trabajo. ¿Sabes qué hacen los perritos cuándo les pegan? Irse a una esquina a llorar o ladrar y defenderse. Yo he pasado muchos años en un rincón hecha una bolita. No porque me afectase directamente a mí, sino por cómo pudiese afectar a la gente de mi entorno", justificaba María José Campanario su desaparición mediática en los últimos años.

María José Campanario revelaba que una de las cosas que peor llevaba de su relación con Jesulín era la persecución mediática. "Es incómodo cuando, de repente, empiezan a perseguirte 6 motos y 17 coches". Una situación que, según ella misma confesaba, ha agravado el problema de salud crónico que padece: la fibromialgia. "Evidentemente, cuando tienes una patología de este tipo, ayudar no ayuda nada. El estrés no ayuda a nadie. Detrás de lo que hoy podéis ver ahora, hay muchos años de trabajo, terapia, autoprotección y autocuidado. Estos años atrás, yo no me sentía cómoda. Cada vez que venía una cámara lo sentía como una agresión. Eran muchas preguntas feas", ha explicado.

Muy atento la escuchaba el torero, consciente de lo complicado que le ha resultado a su mujer sentarse en un plató de televisión. "Yo sé la persona que tengo al lado y me quito el sombrero. Es muy difícil aguantar lo que ella ha aguantado en este tiempo. Yo he sido muy pasota en el sentido de que no le daba importancia", aseguraba.

Sobre su matrimonio, el torero ha reconocido que "estar con una persona por pena, jamás. En mi vida lo estaría. Si María José se desenamorara le pediría que me lo dijera porque estar con una persona sin ese cariño no lo concebiría".