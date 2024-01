Jesús Calleja se hace viral desde el hospital por culpa de la anestesia

La condición aventurera de Jesús Calleja le ha provocado muchos sustos a lo largo de su vida. Es el precio a pagar por vivir al límite, lo que ha hecho mella en partes clave de su anatomía, especialmente en sus rodillas, que se han resentido con tanto trote por todo el mundo en climas extremos. Con ello, ha comenzado el año con mala pata y es que ha tenido que ser operado de la rodilla, aunque el proceso se ha cumplimentado sin mayores sobresaltos. Dice estar “perfecto” tras salir de quirófano: “Todo ha salido muy bien. Calculo que en 15 o 20 días ya estoy a full”, promete el aventurero a través de sus redes sociales, donde se ha convertido en todo un fenómeno viral gracias al vídeo que ha compartido.

Jesús Calleja larazon

No tanto por dar detalles sobre su estado de salud tras haber sido intervenido de la rodilla, sino estar aún bajo los efectos de la anestesia, lo que ha provocado mucha chanza entre sus seguidores. “Prueba superada, operación de rodilla impecable a manos del Dr. Monllau y su equipo. Ahora rehabilitación exprés con mis amigos fisios de la pandilla Jordi Reig y Pérez Elorrieta. Hasta para operarse hay que tener actitud y el humor ayuda mucho”, explicaba el presentador de Mediaset en un vídeo en el que incluso llega a delirar por la anestesia.

Al principio del vídeo, Jesús Calleja parece que no atinaba mucho con la cámara y se le estaba haciendo un mundo controlarla: “Quiero enfocar y no me sale”, decía desde la cama del hospital en el que aguarda a recibir el alta médica. Tuvo que apagar el dispositivo y volver a empezar desde el principio: “Por fin dejo de decir bobadas, porque cuando te meten anestesia dices bobadas. Luego este ganso que, aunque esté en el quirófano, siempre me hace reír. Ayer echábamos unas risas cinco minutos antes de la operación. No lo hemos pasado muy bien”, decía visiblemente animado por el resultado favorable de la operación y por estar muy bien atendido por profesionales y también por sus seres queridos.

Jesús Calleja no ha querido despedirse de sus seguidores, que se han reído mucho con su vídeo, sin darles un consejo. Y es que la experiencia es un grado, pero también saber transmitirla a aquellos que puedan pasar por el mismo paso: “Si vais a quirófano, intentad reíros. Te relajas y luego ya pues mira, lo que tenga que venir, que venga”. Y si no hay mucho motivo para sacar una sonrisa, siempre se puede echar un vistazo a este vídeo del aventurero que ha conquistado a sus fans por estar bajo los efectos embriagadores de la anestesia.