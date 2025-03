Joana Sanz: ¿es cómplice o víctima en el proceso de Dani Alves?

A pesar de que cambió su versión de los hechos cinco veces, la Justicia ha valorado la falta de pruebas contundentes para absolver al exjugador brasileño del FC Barcelona Dani Alves, que fue detenido y acusado de violar a una joven de 23 años en la madrugada del 31 de diciembre de 2022. Volviendo la vista atrás, vemos cómo su matrimonio con la modelo Joana Sanz fue una pieza esencial en sus diferentes versiones.

En un primer momento aseguró que no sabía ni el nombre de la víctima, que solo coincidieron en la discoteca Sutton de Barcelona. Poco después, explicó que sí accedieron al baño del local, como un encuentro casual, pero sin sexo. Con la tercera versión, la historia dio un vuelco. Alves admitió que hubo sexo oral en el baño. En una cuarta lo amplió a relaciones con penetración, ya que las pruebas de ADN así lo confirmaban. Durante el juicio, el deportista quiso justificar su actitud explicando que aquella noche se encontraba en estado etílico. En todo momento, mantuvo que sus relaciones fueron consentidas.

Engaños y toxicidad

Durante el proceso aclaró también que el giro en sus versiones se debía a su deseo de proteger su matrimonio con Joana Sanz.

La Audiencia de Barcelona dictó sentencia condenatoria el 22 de febrero de 2024 con 4 años y 6 meses de prisión por violación. A la pena se aplicó el atenuante de reparación del daño porque "con anterioridad a la celebración del juicio la defensa ingresó en la cuenta del Juzgado la cantidad de 150.000 euros para que fueran entregados a la víctima". La defensa de Alves recurrió y un año después la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que en esa resolución existen "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones", revocando por unanimidad la primera sentencia.

Testigo en el juicio

Dani Alves queda absuelto y anuladas las medidas cautelares. La presencia de la modelo, a pesar de sus actitudes a veces confusas, ha sido determinante en este proceso. Una vez superado el mal trago de la infidelidad, le mostró su apoyo y se presentó en el juicio como testigo.

Joana Sanz, de 32 años, nació en Tenerife en el seno de una familia trabajadora. Fue descubierta a los 14 años y, desde entonces, tuvo claro que quería dedicarse a la moda. Ha desfilado para las firmas más importantes en las pasarelas internacionales. En 2015, fue reconocida como la mejor modelo en la Swimwear Fashion Week Gran Canaria. Fue el año en el que inició su relación con Dani Alves. Se casaron solo un año después en una boda íntima celebrada en París. No obstante, la ceremonia oficial tuvo lugar en julio de 2017, en Formentera. Fue de nuevo un evento muy privado que compartieron con un puñado de familiares y amigos más cercanos.

Era el primer matrimonio para Joana y el segundo para Alves, quien ya había estado casado anteriormente con Dinorah Santana, madre de sus dos hijos.

Tras la detención de su marido, la canaria trató de preservar su intimidad consciente del daño que hacían estos sucesos a su imagen. Cualquier palabra en medio de la avalancha de noticias podía volverse en su contra. Sin embargo, enseguida se posicionó al lado de Alves sirviéndose de sus redes sociales. En una de las imágenes que publicó, en la que aparecía sentada en las piernas de su marido, Joana escribió: "Y sí, somos felices, y a quien le moleste, que no mire".

Pero la presión le pudo y en marzo de 2023 anunció públicamente su separación. Explicó que la situación que vivía se había vuelto insoportable y que, por salud emocional, necesitaba dar un paso atrás. A pesar del anuncio, la modelo continuó defendiendo su inocencia y acudió a la prisión en varias ocasiones. En marzo de 2024, el exjugador obtuvo la libertad provisional y, desde entonces, han sido sorprendidos a menudo paseando por Madrid. La imagen de la pareja en enero de 2025 en sus redes sociales dio pie a que se hablase de una posible reconciliación.

Nadie gana

La absolución ha sido muy bien recibida en el entorno del brasileño. "Gracias a dios por todo", ha expresado su madre. Según comentó ayer el presentador de televisión Joaquín Prat en "El programa de Ana Rosa”, la familia ha respirado con alivio, pero no pueden olvidar su tiempo en prisión. "Felices por esta absolución, pero ¿y todo el daño que se nos ha hecho? Amenazas en redes sociales, pérdida en contratos publicitarios... Lo que se sabe es que por los días que ha estado en prisión le corresponden un total de 11.000 euros más o menos".

Joana anunció su retirada del modelaje hace un año. "Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo. La posibilidad de viajar, conocer gente diferente y encima que te paguen... Es como para estar muy agradecido, ¿no? Todo eso no quita que me convierta en un cactus, pasar tanto tiempo sola es lo que tiene. Estos dos últimos años me he visto obligada a trabajar con una gran sonrisa y tragándome las lágrimas de tanto dolor que tenía dentro porque es lo que hay si quieres pagar las cuentas. La verdad es que trabajar en este sector me ha ayudado a no hundirme, pero tampoco me ha permitido dejarme querer, establecer una base y tener un hogar. Con este storie, comunico que el próximo mes me retiro de la moda (como modelo). Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno... No lo sé".

La joven ha pagado su propia factura personal y profesional. En su montaña rusa emocional se ha visto "destruida", según confesó, pero con la decisión siempre consistente de "no dejar tirado" a su marido. Ahora que la Justicia se ha puesto también de su parte, la absolución puede ser para ella un motivo más para recolocarse como profesional y como mujer.