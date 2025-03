La verdad sobre la relación de Dani Alves y Joana Sanz tras la absolución del futbolista

​El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto este viernes al futbolista brasileño Dani Alves del delito de agresión sexual por el que previamente había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

La decisión se basa en la falta de pruebas suficientes y en la consideración de que el testimonio de la denunciante presentaba inconsistencias que comprometían su fiabilidad. Alves, quien había pasado más de un año en prisión provisional, fue liberado tras pagar una fianza de un millón de euros en marzo del año anterior. ​

Los ojos se han puesto ahora en Dani Alves y su entorno, que intentan ser todo lo discretos que les sea posible pese a la buena nueva para ellos. Especial interés despierta Joana Sanz, con la que ha sido visto recientemente después de que el año pasado comenzaran a tramitar su divorcio, una buena sintonía que lleva a preguntarse si se han dado una segunda oportunidad.

La verdad sobre la relación de Joana Sanz y Dani Alves

La periodista Leticia Requejo ha disipado las dudas en el programa “TardeAR”. Asegura que Alves y Sanz han retomado su relación sentimental y están juntos, aunque califica su romance de “frío” a tenor de las circunstancias en las que se desarrolla su día a día como pareja. “Ella se compró una casa en Canarias y pasa más tiempo allí que con él”.

Señala también la tertuliana que una de las razones que han motivado el distanciamiento de la pareja, más allá del hecho evidente de que el futbolista le fue infiel, es que la familia de este “no traga” a Joana Sanz: “Cada vez que vienen a ver a Dani desde Brasil no se pueden quedar en casa porque Joana no quiere”.

Joana Sanz se olvida del "caso Alves" con un ex futbolista del Real Madrid

Eso sí, Requejo confirma que Alves y Sanz “han recibido juntos” la noticia de su absolución y que la han celebrado, aunque insiste: “Comparten techo pero no de forma diaria. Me hablan de una relación de pareja pero fría, y que no saben muy bien qué va a pasar el día de mañana”.

La reacción de la familia de Dani Alves

Buena parte del entorno del exfutbolista ha celebrado su absolución con mensajes en redes sociales, como su madre, Lucía, que ha compartido en Instagram una fotografía familiar acompañada del mensaje: “Agradecida a mi Dios por todo. Gloria a Dios, toda honra y toda gloria a ti, mi señor”.

Por su parte, Joana Sanz ha trasladado su alegría a Joaquín Prat, presentador de “Vamos a ver”, aunque también ha lamentado la crisis de reputación que ha sufrido Alves y que dificilmente se reparará: “Felices por esta absolución, pero ¿y todo el daño que se nos ha hecho? Amenazas en redes sociales, pérdida en contratos publicitarios... Lo que se sabe es que por los días que ha estado en prisión le corresponden un total de 11.000 euros más o menos”.