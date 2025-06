Joana Sanz presume tripita premamá en su cumpleaños más especial junto a Dani Alves

Joana Sanz acaba de cumplir 33 años en su mejor momento personal y sentimental. La modelo está embarazada de su primer hijo junto a Dani Alves y se encuentra contando los días para el nacimiento de su bebé.

En la playa junto a Dani Alves

La pareja está celebrando el cumpleaños de Joana con unas románticas vacaciones en un entorno paradisíaco, exprimiendo al máximo su tiempo juntos. Con motivo de su aniversario más especial, la modelo ha compartido un carrousel en Instagram luciendo tripita premamá junto al exfutbolista.

"Deseos de cumpleaños", ha escrito Joana Sanz junto a las imágenes de sus vacaciones en la playa con Alves. En la última fotografía de la publicación, el brasileño aparece besándole la tripita premamá a su esposa.

Embarazo muy deseado

El 31 de marzo, tan solo tres días después de la absolución de Dani Alves, Joana Sanz anunció que estaba embarazada de su primer hijo junto al futbolista a través de un post en Instagram. "No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los veintidós años con preguntas de "¿para cuándo el bebé?"… Qué presión social tan aterradora. Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien", comenzó diciendo en el escrito.

En el post, la modelo desveló que se había sometido a un tratamiento de fertilidad y habló de las dificultades que ha sufrido para convertirse en madre. "Yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", finalizaba en el escrito. Dos meses y medio después de su anuncio, Joana Sanz está atravesando por una de las épocas más dulces de su vida y ha celebrado su cumpleaños más especial hasta la fecha, el último antes del nacimiento de su primer hijo, un bebé muy buscado por la canaria.