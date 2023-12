Joaquín Torres sufre un grave accidente de tráfico

Mal momento para Joaquín Torres. El arquitecto sufrió este lunes un grave accidente de tráfico mientras circulaba con su moto en Madrid. Tal y como él mismo ha explicado desde el hospital, un coche salió de un garaje "sin mirar" y lo atropelló con tanta fuerza que le ha acarreado consecuencias muy severas: "Me he fracturado la pelvis por varias partes, el antebrazo también y me he lesionado el hígado y el pulmón".

Torres ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece postrado en la cama del hospital, en el que confirma que deberá ser operado la próxima semana, una intervención que durará unas cinco horas.

El arquitecto pretende concienciar sobre los peligros que corren los motociclistas en la carretera, y se ha prometido a sí mismo que nunca más volverá a conducir un ciclomotor. "Desgraciadamente aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos invisibles para otros conductores. Espero y confío que todo salga bien y pronto estar al 100%", comenta junto al vídeo.

No es la primera vez que Joaquín Torres sufre un susto de este tipo. En 2014 fue atropellado por un vehículo conducido por un joven de 19 años, tal y como él mismo relató en "Sálvame": "Yo crucé por el semáforo, no me preguntes si estaba verde o en rojo porque no me acuerdo, crucé y me arrolló un coche. No tengo conciencia del momento hasta que estuve en la ambulancia".

Ahora, a Torres le espera un largo camino hasta llegar a recuperarse por completo, pero cuenta con el apoyo de su familia y seres queridos, entre quienes se encuentra su marido Raúl Prieto, con quien se casó el pasado mes de mayo. La boda reunió a muchos rostros de "Sálvame", como Belén Esteban, David Valldeperas, Terelu Campos o Carlota Corredera, que ha deseado una pronta recuperación a Torres: "Querido Joaquín, todo nuestro amor para ti, todo va a ir genial, sabes que te queremos".