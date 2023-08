Joaquín Torres confiesa la promesa incumplida a su exmujer

Joaquín Torres está encantado con el presente que está viviendo ahora, pues está disfrutando de las mieles de sus primeros meses como marido de Raúl Prieto. Conocido popularmente como el arquitecto de los famosos por haber diseñado las mansiones de La Finca y otros rincones predilectos para los bolsillos pudientes, tiene claro que el director de televisión es su futuro, la persona con la que es feliz y desea envejecer. Sin embargo, Joaquín no está tan conforme con las decisiones que tomó en el pasado, por cómo hizo las cosas y por las promesas que no ha llegado a cumplir. Especialmente con su exmujer Mercedes, con la que formó una preciosa familia, pero a costa de silenciar sus propios sentimientos.

Joaquín Torres y Raúl Prieto GTRES

El arquitecto ha vuelto a confesarse ante los medios sobre los capítulos más oscuros de su vida, así como los momentos de gloria que ahora experimenta. Ahora mismo se encuentra preocupado por la resentida salud de su madre, pero ha encontrado un hueco en sus vacaciones para sentarse a hablar distendidamente con Cisco García y Raquel en el podcast ‘No es para tanto’. Un espacio en el que se ha sentido cómodo para abrir el baúl de los recuerdos en su matrimonio, un tema que no suele tratar siempre, pues aún le trae dolor.

Las relaciones amorosas tienen altibajos, algo que bien sabe Joaquín Torres, que cuando llevaba siete años con su mujer sufrieron una crisis que separó sus caminos. Sería tan solo la primera de varias, pero ahora, con el paso de los años, ha sabido sacarle una reflexión a aquella anécdota, aunque sea para recordarse que se hicieron una promesa que no terminaron cumpliendo.

Raúl Prieto y Joaquín Torres Gtres

El arquitecto siempre ha vivido rechazando una parte de su esencia, no aceptaba su homosexualidad: “Me tuve que obligar a aceptarme. Me paso siete años de mi vida tratando de aceptar mi homosexualidad y yo lo odiaba. Odiaba el ambiente gay, cada vez que me acostaba con alguien vomitaba”, confesaba, pero terminó aceptando quién era. Así decidió regresar con Mercedes y apostar por el amor que se sentía, pero hizo un pacto con su mujer para asegurarse de que entre ellos las cosas no podrían complicarse más. Esta promesa mutua era no tener hijos, pero al final llegaron al mundo dos niños.

Años después se ha tenido que enfrentar al duro momento de confesarle a sus hijos su sexualidad, con el miedo que le provocaba que la imagen de su padre cambiase: “Fue lo más difícil en mi vida. Yo tenía terror de decirle a mis hijos ‘papa es homosexual’. Ellos eran muy pequeños. Ten en cuenta que cuando me separo tenían 7 y 2 años”. Pero tuvo que dar este paso: “Le dije sé que te han dicho que papá tiene un gran secreto, pero no tengo ningún secreto y menos para ti. Pero no he hablado de esto contigo porque no sabía si lo ibas a entender. A papá le gustan los hombres. Dejé a mamá y ahora estoy enamorado de un hombre”. Pese al miedo del instante, la reacción del pequeño no pudo ser mejor: “Papá, no me importan nada, yo lo que quiero es que seas feliz”.