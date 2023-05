De Carlota Corredera a Belén Esteban: los looks de la resaca de la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Sevilla

No hay dudas de que la boda de Joaquín Torres y Raúl Prieto en Sevilla ha acaparado todas las miradas este fin de semana junto a la boda a la que han ido invitadas Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer. Una Tamara que ya está en Nueva York para hacerse su vestido de novia con Carolina Herrera. Pero volviendo a la gran boda de Telecinco, si los looks del enlace han sido de lo más estrafalarios y comentados, los de la resaca post boda, no se quedan atrás. Belén Esteban, Carlota Corredera o Rocío Carrasco no han pasado desapercibidas por las calles de Sevilla con los estilismos elegido para volver a Madrid después de celebrar el amor de Joaquín Torres y Raúl Prieto. Y como ya pasó el día de la boda, mucho estampado y color en sus estilismos, que digamos, no son ningún ejemplo de invitadas perfectas de primavera 2023.

¿Repasamos los looks de la boda? Belén Esteban, ha acudido junto a su marido Miguel Marcos, Carlota Corredera, Silvia Gómez-Cuétara, acompañada de su marido Juan Antonio Pérez Simón, y Terelu Campus han apostado por el rosa con unos looks muy originales. Kiko Matamotos siguió la estética de los novios con su look y su prometida, Marta López Álamo, también se unió al rosa, pero con aspecto metalizado, una de las tendencias de esta temporada, y un cut out espectacular, que dejaba ver su imponente silueta. Alejandra Rubio ha preferido un vestido de tirantes en color verde, con fruncidos en el vientre que potencia su figura al máximo. Emma García, junto a su marido Aitor Senar, fiel a su estilo con un vestido negro que completó con una bombonera dorada de Carolina Herrera. Rocío Carrasco, por su parte, se ha enfundado en una falda metalizada que completó con una blusa roja, a juego con el bolsito de mano y decorada con una maxi flor que captaba todo el protagonismo del look. Sin duda, uno de los looks más comentados de esta gran boda. Y para el día después de la boda más de lo mismo, aquí Belén Esteban, Carlota Corredera y Rocío Carrasco.

Carlota Corredera en Sevilla. GTRES

Belén Esteban en Sevilla. GTRES

Rocío Carrasco. GTRES

Unos looks de post boda marcados por la comodidad, el calzado cómodo o las zapatillas, el vestido sueltecito de estampado animal de Belén Esteban y el caftán a todo color de Carlota Corredera.