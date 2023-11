Penélope Cruz y Javier Bardem callan a Joaquín Torres a golpe de burofax

‘Espejo Público’ ha encontrado en el fichaje de Joaquín Torres como colaborador, uno de sus grandes aciertos de la temporada. Desde que ocupase su puesto han sido muchos los titulares que ha protagonizado, acrecentando la popularidad del programa matinal de Antena 3. Así ha sido al asegurar que Cristina Tárrega supuestamente le ha hecho magia negra para causarle males o entrar en una guerra mediática con Tamara Falcó por el ático que acaba de estrenar. Y es que parece que el denominado arquitecto de los famosos tiene para todos y no deja títere con cabeza. Algo que le está ayudando a ganarse al público, pero también granjearse enemistades y algún que otro entuerto con la justicia. O al menos eso es a lo que se arriesga si no cumple con lo exigido vía burofax Penélope Cruz y Javier Bardem.

Joaquín Torres se ha hecho conocido por haber diseñado las mansiones de infinidad de rostros conocidos, entre ellos aquellos que se emplazan en La Finca de Madrid. También es responsable de dar forma a la vivienda de Penélope Cruz en la capital, de la que él habló recientemente. Fue un comentario sin importancia, de pasada, pero a quien no le ha parecido apropiado ha sido a la dueña de la casa. Y así se lo ha hecho saber, con advertencia de emprender acciones legales si no ve sus indicaciones cumplidas.

“He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tango un contrato de confidencialidad con mis clientes que, aunque no lo tuviera, no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque soy muy discreto”, se reafirmaba el arquitecto, incrédulo por cómo han pedido que guarde silencio. Es por eso que, por otro lado, ha dejado claro que su intención no es molestar a nadie, así como tampoco tiene planes de saltarse las cláusulas recogidas en el contrato de confidencialidad. Ahora bien, tampoco se va a morder la lengua y hablará lo que desee, siempre respetando a quienes confiaron en su trabajo.

El comentario que habría crispado los nervios de Penélope Cruz y Javier Bardem se produjo también en el plató de ‘Espejo Público’. Aunque podría ser un detalle sin mayor relevancia, lo cierto es que Joaquín Torres firmó que no podría dar información sobre la vivienda que construyó para los actores, como así terminó haciendo: “Habían escogido una madera de 30 centímetros de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra. Yo soy el de Porcelanosa y les digo que nanai, que esto es lo que hay”, desveló en directo. Pero no se quedó ahí, pues también se le escapó decir que ningún obrero podía ver a los protagonistas, porque “había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles”.