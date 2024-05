Jorge Javier Vázquez desvela cómo se auto satisface sexualmente

Aunque reconoce que no le faltan encuentros íntimos con hombres, en su mayoría más jóvenes que él, Jorge Javier Vázquez ha encontrado en los juguetes sexuales un aliciente más para auto satisfacerse y conseguir un placer añadido.

El presentador de “Supervivientes” confiesa que su juguetito preferido es “el auto estimulador prostático, que he utilizado en varias ocasiones y es una maravilla. Lo puedes utilizar tu mismo o darle el mando a distancia a quien esté contigo para jugar de una manera más placentera. Es más divertido que el monopoly”.

Jorge presume de estos objetos en sus redes sociales y se los recomienda a todos sus seguidores.

Y está convencido de que “esto es un rastrillo para las zonas erógenas”. Tan entusiasmado está con esta nueva experiencia que se ha dedicado a regalar distintos aparatos a sus amigos y a su propia hermana.

En lo que se refiere a la masturbación, desvela que echa mano de ella cuando se encuentra en casa aburrido o está viendo una serie que no le gusta. “Hay veces que estás viendo un programa y no termina de arrancar o una serie que no encuentra el guion muy adecuado, pues tú ya te haces tu historia y ya entra todo mejor. Esto te da más alegría que recibir un premio Ondas”, manifiesta, y añade que “mayo es el mes de la masturbación, ya no es el de las flores”. Sus razones tendrá.