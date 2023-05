De la muerte de su madre a su fanatismo con Sting: Yolanda Díaz se desnuda con Jorge Javier

Yolanda Díaz ha sido la última invitada del podcast 'Los burros de Fortunato' de Jorge Javier Vázquez. La líder de 'Sumar' se ha sentado en el porche del jardín del presentador para mantener una charla distendida con el catalán en la que la política ha quedado en un segundo plano y se ha podido conocer un poco más a la Vicepresidenta segunda del Gobierno. Como dos amigos, ambos han disfrutado de un agradable encuentro en el que han podido profundizar en cuestiones mucho más íntimas y personales, como el dolor de la muerte de una madre.

Jorge Javier Vázquez le ha sometido a un cuestionario que él mismo ha categorizado como "preguntas más recurrentes para una famosa". Con esa premisa, Yolanda Díaz se ha abierto en canal y se ha sincerado sobre algunos detalles de su vida personal más desconocidos. "Si tuvieras que cenar con una persona viva o fallecida, ¿con quién te gustaría hacerlo?, ha comenzado preguntándole el catalán a la Vicepresidenta del Gobierno. "Con Sting, vivo", ha respondido con firmeza Díaz. "Porque me gusta muchísimo desde que era joven", afirmaba. La líder de 'Sumar' ha confesado que tenía de adolescente carpetas forradas con su cara y y es "una fascinada" del músico. Esta pasión por Sting se la ha traspasado a su hija y ambas disfrutan de su música juntas, siendo algo que les une.

Gracias a la entrevista que le ha hecho Jorge Javier, también hemos podido conocer que Yolanda Díaz siempre ha sido una persona muy enamoradiza y creyente del amor, aunque no se considere romántica. Según ha desvelado la política, su madre le decía de joven que "su hija tenía el corazón como una plaza de toros". A pesar de reconocer que no ha sufrido mucho por amor, lo cierto es que ha reconocido que su primera ruptura con tan solo 19 años fue "un drama". "Pensé que el mundo se iba a acabar y que nunca más iba a querer a nadie así", ha revelado sobre su primer desamor. "Hay que pasar el duelo porque se pasa mal", ha terminado diciendo sobre la afirmación de "un clavo saca a otro clavo".

Yolanda Díaz, Jorge Javier Vázquez y Paloma Rando Youtube

Yolanda Díaz ha tenido muy presente a su madre en toda la entrevista y la ha mencionado a lo largo de la charla en varias ocasiones. La confesión más dura de la líder de 'Sumar' ha sido en torno a su progenitora. Para ella, su fallecimiento es la herida más grande que tiene. "La muerte de mi madre, aún no me he recuperé hoy", ha desvelado. "Hace once años y no me recuperé hoy. No fui a su casa aún. No soy capaz. Todos los días pienso en llamarla. Tengo así un instinto de llamarla. Fue una muerte horrible, en siete días, con un dolor...Horrible. Horrorosa, me ha cambiado la vida. Pero bueno, sigue...Mi hija se llama Carmela, como ella, y mi hija habla todos los días de su abuela Carmela ósea que la tengo muy presente. Así que no me he curado todavía. Mis hermanos me han traído su ropa, sus zapatos, un montón de cosas...Pero no soy capaz de ir (...) Y madre no hay mas que una". Tras esta triste declaración, Jorge Javier le ha preguntado sobre qué diría su madre al verla donde está. "Sufriría supongo que mucho, viviría conmigo en Madrid y creo que me cuidaría y me haría mucho bien", ha afirmado. Díaz no sabría si su progenitora la vería como Presidenta y "no se si le gustaría, mi madre lo que querría es que fuese feliz", algo que, en de momento, parece ser que no es al 100% por la vida que tiene.

La líder se 'Sumar' ha sacado su lado más humano y ha desvelado que, si no fuese política, le hubiese encantado ser conocida por la música, aunque según ella canta horrible. Aún así, una de las cosas que más le gusta hacer es ir viajando en el coche con su hija y cantar juntas, siendo algo que le acerca a ella y le "moderniza". Para ella, y en resumen, lo importante es hacer "vida normal" y, si en algún momento abandona la política, volvería a ejercer en su despacho y comenzaría a estudiar filosofía.