José María Almoguera, tajante con Paola Olmedo tras poner en duda su papel como padre

Paola Olmedo ha dejado a todos en shock con su nueva imagen. La que fuese nuera de Carmen Borregoha estrenado nueva cara, tras someterse a una operación de cuatro horas y media. Todos los detalles de la intervención en su mandíbula las ha explicado su cirujano en la tarde de este miércoles en ‘TardeAR’. En plató estaba José María Almoguera, tomando nota de todo lo que decía el doctor en el que había confiado su intervención la madre de su hijo. La misma que ocupa la primera plana de la revista ‘Lecturas’, en la que también ha concedido una profunda entrevista.

A pesar de que hace tan solo unos meses atrás anunció que se retiraba del foco mediático para recuperar su anonimato, la experta en estética ha concedido una exclusiva. No solo para mostrar su nueva imagen al mundo, por una operación por razones médicas y funcionales, no tanto estéticas. También quería hablar sobre el papel de su ex como padre. Claro está, en su nuevo papel como colaborador, José María Almoguera se ha visto obligado a hablar de temas sobre su hijo que antes prefería mantener en la intimidad.

Los reproches de Paola Olmedo a su ex

Verónica Dulanto ha querido saber qué opinaba su nuevo compañero de trabajo sobre la entrevista que ha concedido su exmujer. Por si no había tenido ocasión de ojear sus páginas, le han preparado un vídeo con las declaraciones más jugosas: “Necesitaba una relación con un hombre bastante maduro. El niño ayuda a que uno madure mucho, pero no era el momento de estar con él”, decía la exnuera de Carmen Borrego en la citada revista.

“Quiero que pase mucho tiempo con mi hijo. Pasa tan rápido todo que se lo puede perder. Le puede llegar a pasar por temas de trabajo. Cada día que pasa es rato que pierdes con tu hijo. Hay prioridades”, le reprochaba ciertas ausencias que podrían hacerle no disfrutar tanto de su hijo. Pero también le mostraban al colaborador qué opinaba su ex sobre su nueva relación con María ‘La Jerezana’, surgida al calor de los focos de ‘GH Dúo’. Ella se va un poco por la tangente: “Se supone que ya tenía novia, no sé… Eso está como muy revuelto. No lo entiendo muy bien, pero veo que con esta chica le va bastante bien”.

José María Almoguera responde y para los pies a Paola

El sobrino de Terelu Campos ha tenido que enfrentarse a estas declaraciones que le dejan en un mal lugar. En un primer momento ha querido mostrar distancia con lo que considera que es simplemente la opinión de su exmujer: “Realmente creo que no me afecta. Ella quiere estar con ese tipo de persona, me parece muy bien. Yo no me considero inmaduro para nada. Dos meses metido en una casa se ha visto que no tengo ningún signo de inmadurez. Esa es su opinión, la respeto, pero no la comparto”, dice diplomático.

Eso sí, ha querido también pararle los pies a Paola y fijarle unos límites. Por un lado, ha dejado claro que él no se permite el lujo de opinar sobre el nuevo novio de la madre de su hijo, de ahí que prefiera mantenerse en silencio sobre él. Lo mismo espera por su parte: “No conozco la nueva pareja de Paola. Me da un poco igual su opinión respecto a mi pareja”. Una forma de marcar distancia y dejarle claro que lo que piense sobre si les va bien o les va bien ya no es algo de su incumbencia. Más aún como para comentarlo en una entrevista en el kiosco rosa.

José María Almoguera no deja pasar lo que ha dicho Paola Olmedo sobre su papel como padre, poniendo en duda el tiempo que pasa con su hijo: “Con el tema de las prioridades me parece que está equivocada. Yo creo que la prioridad en mi vida es mi hijo, siempre que puedo estoy con él. No está acertada, pero no me molesta, porque no ve el tiempo que yo paso con mi hijo. Ella no puede opinar de una cosa que no conoce”, sentencia.