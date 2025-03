La nueva cara de Paola Olmedo causa furor: “No me reconoció ni mi madre”

Hace tan solo unos días se desveló que Paola Olmedohabía decidido entrar en quirófano para darle un giro de 180 grados a su físico. Nunca se ha sentido cómoda con su aspecto y había detalles que le gustaría limar para sentirse tan guapa por fuera como por dentro. Esto le llevó a confiar en las magistrales manos de un cirujano plástico para que le ayudase con su complejo con la mandíbula. La exmujer de José María Almoguera ya ha completado su remodelación y ya puede presumir de nuevas facciones. Lo hace a golpe de exclusiva.

Aunque ya ha dejado claro en infinidad de ocasiones que quiere ser una persona anónima y no un personaje público, la que fuese nuera de Carmen Borrego vuelve a las revistas del corazón. Es la estrella de la portada de la revista ‘Lecturas’, que verá la luz este miércoles en los kioscos rosas de nuestro país. Pero antes han querido adelantar el resultado de su paso por quirófano desde el programa ‘TardeAR’, donde ya hizo buenas migas al conceder entrevistas en exclusiva. De hecho, fue en este programa de Telecinco donde quiso subrayar que jamás volvería a hablar en público sobre el clan Campos y regresaría a su discreta vida. Le ha durado las pretensiones de anonimato muy pocos meses.

Frank Blanco le enseña la nueva cara de Paola Olmedo a su ex, José María Almoguera TardeAR

Las nuevas facciones de Paola Olmedo

Ha aprendido muy bien cómo proteger las exclusivas y acrecentar el interés del público. Es por eso que Paola Olmedo ha salido de su casa con una mascarilla que le protegía de los flashes de los fotógrafos. También ha cubierto muy bien sus pasos antes y después de ponerse en manos del cirujano que ha obrado el milagro. Pero por fin este martes ha mostrado el resultado final de su paso por quirófano. Y es espectacular, pues ni su propia madre la reconoció a simple vista. “¿Es ella? No la he reconocido”, dicen desde el magacín de las tardes de Telecinco. Todos los colaboradores han visto la imagen que saldrá en el kiosco este miércoles. Casi se la muestran al público por error, pero se logró salvar la exclusiva.

“No me reconoció ni mi madre”, es el titular potente con el que la revista lleva a su primera plana a Paola Olmedo, presumiendo de nuevo rostro a golpe de bisturí. A ella también le ha costado lo suyo, pues ha sufrido mucho al verse en el espejo y no reconocerse en un primer momento. Además, el postoperatorio ha sido largo y tedioso, incluyendo muchos dolores que no se le olvidan. Sabía a lo que se arriesgaba y le ha merecido la pena, pues está encantada: “No hay marcha atrás”, es otra de las declaraciones que desde ‘Lecturas’ han adelantado de la entrevista que acompaña las impactantes fotos de la ex nuera de Carmen Borrego.