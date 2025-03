Carmen Borrego, tajante sobre "Bigote" Arrocet: "No tengo miedo a sus memorias"

La intención de "Bigote" Arrocet de escribir sus memorias, centradas en los años en los que estuvo ennoviado con María Teresa Campos, presagian enfrentamiento con las hijas de la periodista. Pero es Carmen Borrego la que sale al paso de los rumores que vaticinan tormenta con un tajante "no tengo miedo a esas memorias. Que haga lo que quiera, a mí solamente me preocupa mi madre. No voy a entrar en el tema, desgraciadamente la persona que podría hacerlo ya no está entre nosotros".

Tampoco contesta a la acusación de Edmundo de que su Teresita le dejó a deber cuarenta mil euros. Una de las mejores amigas de Arrocet, Gema Serrano, explicó hace tiempo que ella misma acompañó al artista a un banco del que sacó de una de sus cuentas treinta mil euros para prestárselos a la Campos.

Bigote Arrocet en la presentación del vino de Fernando Esteso en madrid Gtres

Hace unos meses, Edmundo manifestó que "sigo esperando que me paguen,, creo en la honorabilidad de las hijas de Teresita y espero que algún día me llamen y salden la deuda como puedan".

Al no existir, que se sepa, un documento en el que se reconozca tal deuda, la situación es un tanto anómala. Y la única prueba es la palabra del presunto acreedor. Desde la parte contraria impera el silencio.

Carmen añade que "lo único que quiero es que ese hombre deje a mi madre en paz, que le permita descansar. No le deseo ningún mal, al contrario, que tenga toda la felicidad del mundo. Yo no hablo de él… Por eso le pido que nos deje tranquilas".

La relación entre las hermanas y el que fuera pareja de su madre nunca fue como a María Teresa le habría gustado. No había "feeling" y eso se notaba en el ambiente. Bastante sufrió la Campos por esta triste circunstancia.