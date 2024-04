La jueza que lleva el caso de Pietro Costanzia cree que el asunto es aún más grave

No solo en España se sigue con atención las novedades en el caso de Pietro Costanzia, aún en prisión a la espera de que se esclarezca lo sucedido y su grado de responsabilidad en la grave agresión que sufrió un joven de 23 años con un machete y que terminó perdiendo la pierna. Se acusa al hermano pequeño de Carlos Costanzia de un presunto delito de intento de asesinato en la Via Panizza de Turín. Las autoridades italianas están en pleno proceso de investigación, recabando datos y testimonios que arrojen luz a lo sucedido aquella jornada del 18 de marzo en la que todo se desmadró. Ya ha hablado la novia del protagonista, pero un nuevo testimonio ha dado un giro inesperado al caso, complicando más aún el oscuro horizonte judicial de Pietro.

Carlo Costanzia y su hermano Pietro Redes sociales

Como sucede en nuestras fronteras, también en Italia el caso del hijo de Carlo Costanzia, ex de Mar Flores, está copando muchos titulares y generando ríos de tinta. Aún no hay un acuerdo claro sobre el motivo que empujaría a Pietro Costanzia a cometer supuestamente el crimen. Las autoridades plantearon desde el primer momento dos opciones, pero no se decantan si lo sucedido fue fruto de un ataque de celos o de un manido ajuste de cuestas por cuestiones de drogas. Ahora bien, parece que la Fiscalía ahora lo tiene un poco más claro, al menos sí a la hora de adjudicarle la autoría de los hechos y, además, de su presunta intención de llevarlo a cabo. Y es que ahora se trata de demostrar que la agresión que ha conmocionado a Turín podría haber sido premeditada y no fruto de una mala gestión de la ira.

Al menos eso es lo que afirman ahora desde el diario ‘Il Corriere della Sera’, que se hace eco de las nuevas informaciones que tiene en su poder la jueza instructora, Gloria Biale. Al parecer, la magistrada estudia la posibilidad de que el asalto con fatales consecuencias podría haber sido “premeditado”. Es más, se cree incluso que se había ideado “hasta el más mínimo detalle”, después de que un amigo íntimo de Pietro Costanzia, conocido por todos como ‘El Santo’, haya roto su silencio y hablado con las autoridades que estudian el caso. Según su versión ante la fiscalía, el joven asegura que su amigo le informó a primera hora del mismo 18 de marzo que había descubierto dónde se encontraría Omar, su enemigo al que después dio caza con un machete y provocándole graves heridas que obligaron a los médicos a amputarle la pierna.

Pietro Costanzia, según la versión mantenida por su propio amigo, “quería destrozar” a Omar. Para ello, no solo descubrió dónde podría encontrarse con él, sino que además tuvo la precaución de alquilar un coche para presentarse en la Via Panizza donde sucedió la tragedia. Además, forma parte ya del informe judicial su confirmación de que conocía la existencia de que Pietro “tenía un arma” y que su hermano Rocco le iba a ayudar, lo que le ha valido también el encarcelamiento al ser considerado presento cómplice del delito. Estos testimonios y el hecho de que las versiones de los hermanos no lleguen a cuadrar del todo le ha hecho considerar a la juez que actuaron con “premeditación”. Que había presuntamente orquestado todo antes de llevarlo a cabo, aunque no midieron bien las consecuencias que sus actos les acarrearía. Algo de lo que ya parecen ser conscientes mientras aguardan en prisión a conocer su destino.