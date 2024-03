Julia Janeiro se desvincula totalmente de Pietro Costanzia

El escándalo formado por el descubrimiento de una relación sentimental entre el encarcelado Pietro Costanzia y Julia Janeiro ha sobrepasado los límites de la normalidad y está “salpicando” demasiado a la hija de Jesulín de Ubrique y de María José Campanario.

Tanto es así que Juls, como se hace llamar en las redes sociales, ha aclarado por medio de su abogado que rompió su relación con el italiano antes de que este se fuera de España en el verano del 2023.

Así pues, no es cierto que sigan viéndose, tal y como se ha dicho en algún medio de comunicación. Y Julia Janeiro quiere desmarcarse totalmente de un hombre tan conflictivo, que no le hacía ningún bien.

Carlo Costanzia y su hermano Pietro Redes sociales

Es cierto que fueron pareja una temporada, pero en ese tiempo, Pietro aún no se había metido en líos. La relación se rompió a mediados de aquel verano y, según cuentan, no fue de una manera amistosa, por lo que en estos momentos no mantienen el menor contacto.

Quién si está desesperado por la situación de sus tres hijos es Carlo Costanzia, quien ve que Pietro, Rocco y su hermanastro Carlo se distinguen siempre por sus hechos delictivos que por llevar una vida normal.

En el programa "Así es la vida" informan que Juls Janeiro y Pietro Costanzia tan solo estuvieron saliendo juntos un mes y medio, y que el joven italiano ya tiene una nueva novia, con la que estuvo saliendo antes de conocer a la hija de Jesulín y con la que acabó reconciliándose al separarse de la española.