Julián Muñoz pasea ágil y sin bastón tras su última revisión médica

Hace una semana saltaba la noticia de que Mayte Zaldívar y Julián Muñoz se habían vuelto a casar después de 17 años separados. Una decisión que podría haber cambiado por completo su relación, así como la que Mayte mantenía con el exconcursante de “Supervivientes 2017”, Fernando Marcos. Sin embargo, lo único que parece distinto, después de que saltara la noticia de un matrimonio con fecha del 30 de enero, es su actitud con la prensa. Si bien sus declaraciones han sido más escuetas, ni sus paseos ni sus comidas se han visto alteradas.

Este viernes se ha podido ver a Julián Muñoz regresando de su última cita médica. En las imágenes captadas por Europa Press el ex edil llegaba de su última revisión al edificio donde también viven Mayte Zaldívar y Fernando Marcos. Con un paso ágil y sin bastón, como se ha dejado ver hasta ahora, Julián se aseguraba que no había prensa que pudieran increparlo en su paseo. Lo cierto es que el ex político ha decidido ahora mantenerse al margen de la polémica. Lejos queda las simpáticas actualizaciones sobre su estado o las demoledoras memorias a título póstumo que estaba preparando. Una vez que trascendió la noticia de su unión ni él ni su mujer han querido explicar las acciones que les han llevado a tomar esta decisión: “Tengo un cáncer terminal, me estoy muriendo, ¿me puede dejar por favor?”, se limitaba a decir Julián Muñoz ante las cámaras de “TardeAR”.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar Mediaset

Quien sí ha visto la necesidad de pronunciarse, no para esclarecer los hechos sino para advertir a los medios fue el propio Fernando Marcos. En directo en el programa “Así es la Vida” le enviaba un mensaje de texto a la colaboradora Makoke: “Por mi paz interior, no estoy pendiente porque no consumo este tipo de contenidos. Los abogados están listos para querellarse con las personas que disfrutan haciendo sangre con mi persona”. De este modo, el que fue concursante de “Supervivientes 2017” ha pedido “cautela” a los medios, pero que no dejen de informar sobre él más allá de lo meramente trivial: “Invito a que no dejen sus comentarios en banalidades solo con intención de sembrar la duda sobre mi honorabilidad”. Sin embargo, envía una advertencia para que aquellas personas que hablen de él lo hagan “con todas sus consecuencias y con todas sus palabras”.