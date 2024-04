Julián Muñoz ya pidió perdón a Mayte Zaldívar por su traición con Isabel Pantoja

La actitud de Mayte Zaldívar con su ex marido Julián Muñoz es elogiosa y encomiable. Se entrega en cuerpo y alma al padre de sus hijas, olvidando los rencores del pasado, cuando el ex alcalde de Marbella la traicionó, abandonándola para irse con Isabel Pantoja.

Hoy sabemos que Julián, que sufre una enfermedad degenerativa, se arrepiente del daño que le hizo a Mayte y le ha pedido perdón con palabras que entonan el mes culpa. Hace unos cuantos meses confesó que "entonces me creía el rey del mambo, y hoy me arrepiento de ello. Me produce vergüenza y dolor. El culpable de todo era yo, y Mayte no tenía nada que ver ni ninguna culpa, e Isabel Pantoja estaba en el juego conmigo".

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y SU NOVIO JULIAN MUÑOZ POR LAS CALLES DE SEVILLAKORPA / © KORPA02/09/03 MARBELLA La Razón ©KORPA

El tiempo ha demostrado cuál de las dos mujeres se preocupa de la dura situación de salud de Muñoz. Isabel ni quiere saber nada de él y tiene prohibido incluso que se le nombre en su presencia. Mayte aceptó el perdón y se mantiene a pie de cama del hombre que, en una etapa de su vida, la hizo feliz. Un gesto que la honra y que nos acerca a una mujer sensible y generosa.

Pasan los días y Julián continúa luchando contra su enfermedad cardiorrespiratoria en la casa de su hija Eloísa, que le ha recogido en su domicilio para cuidarle y que no esté solo. Un rumor apunta a que podría existir en la vida del ex político una persona, Isabel, con la que llevaría saliendo desde hace tiempo. Pero nunca se les ha visto juntos y no hay una foto que determine si existe o no esa relación. De ser cierta, Isabel permanecería en la sombra.