Julián Muñoz recibe el alta del hospital, pero sigue "muy grave"

Las últimas semanas han sido especialmente duras para la familia de Julián Muñoz después de que fuera ingresado en el Hospital Costa del Sol en Málaga por serios problemas respiratorios. Nada más darse la noticia fueron muchos los que se preocuparon por su estado. Hoy se ha dado a conocer que su ingreso de 15 días ha llegado a su fin y se terminará de recuperar en su domicilio, aunque su estado sigue siendo grave.

El pasado jueves en el programa “Vamos a Ver” fue Pepe del Real quien dio a conocer esta información: “Ingresó por una insuficiencia respiratoria que se ha agravado. Además, como tiene problemas de corazón, todo se está complicando todavía más. El estado de salud es grave y están preocupados porque no hay evolución. Al revés, las cosas están peor”.

A pesar de que esta primera información no vaticinaba nada bueno, se ha conocido que el ex alcalde de Marbella ha salido del hospital. La periodista Sandra Aladro lo ha comunicado este lunes en el mencionado programa: “Me confirman que ha recibido el alta esta mañana. Su situación sigue siendo grave, pero continuará el tratamiento al que está sometido en su domicilio”, indicaba.

El que fue pareja de Isabel Pantoja ha visto en estos días como todo su entorno lo apoyaba ante este nuevo varapalo en su salud, hasta su ex pareja Mayte Zaldívar, a la que dejó por la tonadillera en 2003. Su ex mujer se ha convertido en un apoyo fundamental para él en estos días y no ha dudado en visitarlo al hospital en compañía de su hija Elia. En su momento afirmaron que “está malillo”, dijeron sin querer revelar más sobre su estado de salud y su recuperación. De hecho, esta mañana también se ha conocido que Mayte Zaldívar habría cerrado por unos días su bar para acompañar a su ex en su recuperación.

Elia Muñoz, Mayte Zaldívar y Julián Muñoz Gtres freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@7594fd9f

No es algo nuevo que sigan manteniendo un fuerte vínculo el uno por el otro, y no solamente por los hijos en común. Según se dio a conocer ayer en “Fiesta” por la colaboradora Mónika Vergara: “Mayte Zaldívar va a estar con Julián Muñoz hasta el último instante de su vida... Esto define mucho cómo es la unión de esta familia, la unión de los nietos y, sobre todo, la unión de esta pareja”, afirmó tras recibir una llamada muy cercana al entorno de la que fue una vez pareja.