Mayte Zaldívar se pronuncia sobre el delicado estado de Julián Muñoz

Julián Muñoz mantiene en vilo a su familia, después de llevar 15 días ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Graves problemas respiratorios le han llevado a permanecer bajo cuidados médicos especializados en el centro de salud donde ahora se agolpan su familia. La evolución no está siendo favorable y la preocupación por él es mayúscula entre sus seres queridos, que tan solo pueden aguardar: “Ingresó por una insuficiencia respiratoria que se ha agravado. Además, como tiene problemas de corazón, todo se está complicando todavía más. El estado de salud es grave y están preocupados porque no hay evolución. Al revés, las cosas están peor”, detallaba Pepe del Real en ‘Vamos a ver’. Desde esta revelación la atención en su entorno es máximo, de ahí que incluso su exmujer, Mayte Zaldívar, se haya pronunciado al respecto.

Julián Muñoz Gtres

La que fuese mujer del alcalde de Marbella hasta que Isabel Pantoja se metiese de por medio ha roto su silencio. Quiere cumplir con el deseo de sus hijas de mantener el estado de salud de Julián Muñoz en privado, aunque ha dado detalles sobre su evolución. Aunque en un primer momento su ingreso estaba siendo tratado a modo de secreto entre sus seres queridos, la preocupación ha llegado a un nivel que incluso Mayte Zaldívar se hace eco de su delicada situación. Y es que, pese a los problemas del pasado, ha demostrado el amor que le tenía por la vida que crearon juntos y ha querido estar a su lado en la habitación del hospital.

Así, con información de primera mano tras haber compartido unos momentos con su exmarido, Mayte Zaldívar ha confirmado la gravedad de su estado. Lo hace al citadocolaborador de Telecinco, al que le adelanta que los problemas respiratorios de Julián Muñoz llevan siendo un problema para él desde muchos años atrás. De hecho, fueron uno de los motivos que le facilitaron la libertad, pues su salud no le permitía una vida entre rejas. Su complicación médica se ha visto agravada en los últimos tiempos, pero no tiene tratamiento posible, de ahí que lo más recomendable ahora es mantenerle bajo cuidados profesionales, como así lleva haciendo desde hace dos semanas.

Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar, seguidas por Julián Muñoz La Razón ©KORPA

“Su hija y Mayte Zaldívar están preocupados, ya han dicho que no hay evolución, al revés, está cada vez peor”, alertaba Pepe del Real, que subraya el importante hecho de que haya ido a verle al hospital. Allí estaban sus hijas, con las que ha hecho piña en tan delicados momentos. La familia vuelve a estar unida, aunque no por un motivo feliz: “No queremos ni confirmar ni desmentir. Es una situación muy delicada y privada”, se limitaba a decir Elia, hija de Julián Muñoz, al diario ‘El Español’, confirmando que su padre estaba “malito”, aunque sin intención de dar mayores detalles sobre su estado y evolución. Que todos se reúnan en torno a su cama hace sospechar a muchos de que la cosa no pinta bien y se espera que se obre un milagro.