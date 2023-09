Julio Iglesias se despide con el alma rota de Pepe Domingo

Pepe Domingo Castaño, tras una vida entera dedicada a la comunicación, el locutor de radio nos ha dejado esta madrugada del tercer domingo de septiembre. Su pérdida ha sido una triste sorpresa que ha pillado a todo el mundo de la radio y la televisión desprevenidos. Y es que con toda la experiencia y su recorrido ha podido hacer grandes contactos de todos los ámbitos, tanto radiofónico, como artístico. Muchas han sido las muestras de afecto que se han plasmado en las redes, uno de los cuales ha sido Julio Iglesias.

Julio Iglesias se despide de Pepe Domingo Castaño Instagram

El cantante, con el que compartió años de amistad, se ha quedado destrozado al enterarse de la noticia y ha querido honrarlo con este mensaje: “Mi queridísimo Pepe, te has ido sin un adiós de despedida, que se ha convertido en eterno en estos momentos. Mi alma está en vilo, porque yo tenía adoración por ti, has sido un amigo irremplazable y ni siquiera he tenido tiempo de decirte todo lo que has representado para mi en mi vida artística y personal. Sabes que nunca te voy a olvidar. No me quedan fuerzas para nada. Esta despedida no es un adiós para siempre, nos volveremos a ver”.

El mensaje de Julio Iglesias a Pepe Domingo Instagram

Julio Iglesias se ha roto por esta pérdida irremplazable, debido a la importancia que tuvo tanto en su vida profesional como personal. En sus inicios, Domingo Castaño comenzó como cantante y metió cabeza en la radio musical, pero con el tiempo hizo su hueco en la radio deportiva, llegando a ser un referente para todos los radioaficionados amantes del deporte.

No cabe la menor duda que hiciera lo que hiciera daba lo mejor de sí mismo y animaba a otros a buscar lo mejor en ellos mismos. Un ejemplo de esto es el homenaje que le ha dedicado su sobrina: “qué honrados nos has hecho a todos por haber convertido nuestro apellido en sinónimo de talento, esfuerzo, profesionalidad, alegría y disfrute de vivir, valentía en luchar por tus sueños”, afirma su publicación de su sobrina Cristina Castaño, conocida por series como ‘La que se avecina’.