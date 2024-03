Juls Janeiro fue la pareja secreta de Pietro Costanzia

La familia de Carlo Costanzia está en el foco mediático y no es por su reciente relación con Alejandra Rubio. Desde que se conoció este lunes que Pietro, hermano de Carlo Costanzia, había sido detenido por presuntamente intentar matar a un joven a machetazos en la calle, no han dejado de llegar las noticias que dibujan el perfil del hermano del actor. En “Así es la vida” se ha informado, además, de una relación que Pietro había tenido con una chica procedente de una de las familias con tradición taurina más importante de España.

Cómo adelantaba José Antonio Aviles, hasta hace poco Juls Janeiro había mantenido una relación sentimental que no fue precisamente breve con el italiano. “Pietro Costanzia fue novio de Juls Janeiro, después de concluir la sonada relación con el futbolista Tommy Rossi tuvo una relación con Pietro”, iniciaba diciendo de manera intermitente el periodista para soltar la bomba de que no fue una relación sencilla: “Os puedo decir que fue una relación bastante turbulenta y cuando sus padres supieron de esta relación no les gustó nada”.

Al parecer, la hija de Jesulín de Ubrique mantuvo “una relación con idas y venidas, pero bastante larga”, ha apuntado Avilés subrayando que había contactado con el propio Pietro para que le confirmara dicha información: “Me la confirmó. Fueron pareja y fueron novios”.

La cosa no queda ahí, pues la joven influencer, que en los últimos meses ha viajado mucho a Italia, concretamente a Milán y Turín, “conoció a parte de la familia de Pietro Costanzia”. Finalmente, parece que la relación terminó como empezó, sin que nadie se percatara de ella. Juls Janeiro en los últimos años se ha convertido en un personaje muy conocido en las redes sociales. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique supo desde su mayoría de edad que su vida estaría bajo los focos, pero sin nombrar ni perjudicar a sus padres. De este modo, la fama que ha conseguido la influencer ha sido por su esfuerzo y trabajo para crear su propia marca. A pesar de esta norma no escrita de no mencionar a su familia en sus perfiles en redes, en los últimos meses si se puede ver un acercamiento hacia sus padres, llegando a felicitarlos públicamente por sus cumpleaños o por la aparición de Jesulín en Masterchef Celebrities.