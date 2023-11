Julia Janeiro no se muerde la lengua ante las críticas por su última publicación

Julia Janeiro ha conseguido gran popularidad en sus redes sociales generando contenido para deleite de sus seguidores. De esta manera, la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha consolidado su carrera con una norma autoimpuesta de no mencionar a sus padres en sus perfiles. Juls Janeiro, como se hace llamar en sus redes, garantiza su éxito por sus propios méritos.

Este domingo 26 de noviembre compartió con sus seguidores uno de sus posados más arrebatadores con un look negro total, formado por unas botas que le llegaban hasta los muslos, unos shorts y una americana para terminar de rematar el conjunto. Lo que parecía ser simple contenido para su Instagram se ha convertido en un objetivo para comentarios despectivos sobre la ropa y el cuerpo de la influencer.

No es la primera vez que recibe palabras de este tipo, pero en esta ocasión la hija del diestro no ha querido callarse y ha estallado respondiendo directamente a estos usuarios. “Salir a la calle en bragas”, le acusaba uno de los primeros comentarios, a lo que Juls ha respondido que se tenía que ajustar la vista “porque en bragas no voy” y que “la próxima foto la subo en taparrabos, ¿vale?”.

Sin embargo, las críticas por escoger un look “un pelín ridículo” no han sido las únicas y también se ha cuestionado su aspecto físico, señalando sus piernas como “muy flacas”. Este nuevo enfoque de las críticas no le han sentado para nada bien a la influencer que ha contraatacado: “¿Aún no has aprendido que no hay que opinar sobre el físico de los demás si no te piden opinión? Tendré las piernas delgadas, pero me sobra cerebro, cosa de la que tú careces”.

Resulta llamativo que dedicara tanto tiempo a responder uno por uno los comentarios despectivos y así se lo han hecho ver algunos de sus seguidores, que lo han visto como un gesto de gran valor: “Muy fan de tus respuestas. Una crack dentro y fuera del campo”. Por su parte, ella ha señalado que “no estoy aquí para dar ejemplo de nada a nadie” y ha afirmado que tiene “más educación que muchas personas que me triplican la edad”.

En sus respuestas a todo el odio que estaba recibiendo no se ha encontrado sola en ningún momento, ya que su madre, quien no suele comentar las fotos en su perfil de las redes sociales, ha salido en su apoyo con un cariñoso mensaje que decía “Ella”, acompañado por emoticonos de fuego.