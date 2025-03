Kiosco: Los secretos de la Reina Letizia, la boda de Cayetano Martínez de Irujo y el nuevo rostro de Paola Olmedo

El duque de Arjona vuelve a ser protagonista, pero esta vez no por sus hazañas ecuestres, sino por un compromiso que ha tardado casi una década en forjarse. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han decidido dar el paso definitivo y sellar su historia de amor con una boda que promete ser uno de los eventos del año. Fuentes cercanas confirman en exclusiva a "¡HOLA!" que la pareja se casará a finales de 2025, en una celebración que, sin duda, reunirá a la aristocracia y la alta sociedad.

Su romance comenzó en 2015, cuando Bárbara tenía 18 años y Cayetano 53, pero no fue hasta un año después cuando hicieron su debut oficial ante la prensa en el Concurso Hípico Nacional de Salamanca. Un evento con un significado especial, ya que ese día se rendía homenaje a la inolvidable Cayetana de Alba, madre del duque y figura central en su vida. Desde entonces, la pareja ha construido una relación discreta pero sólida, siempre de la mano en los momentos clave.

Letizia: la Reina de la imagen

Ocho expertos, un veredicto: la imagen de la Reina Letizia es impecable. "¡HOLA!" desglosa la meticulosa construcción de su identidad pública, una combinación de sofisticación, emoción y transgresión medida. A sus 52 años, Letizia no solo ha dominado el arte de la oratoria y el protocolo, sino que también ha conquistado el trono de la moda. Su evolución es el reflejo de una mujer que desafía los límites de la monarquía con un carisma que sigue marcando tendencia.

Óscar Casas y Ana Mena: La Pasión de Málaga

La espera ha terminado. "Semana" publica en exclusiva las imágenes de la pareja del momento, Óscar Casas y Ana Mena, en una cita cargada de complicidad y pasión en Málaga. Los rumores de su romance llevaban tiempo en el aire, pero estas fotografías confirman lo evidente: la química entre ellos es innegable.

Las heridas del pasado siguen abiertas en la familia Pantoja. La muerte de Bernardo Pantoja en 2022 dejó al descubierto fracturas irreconciliables, y ahora una nueva revelación aviva el fuego. "Semana" desvela en exclusiva la relación entre Junco, la viuda de Bernardo, y Pinocho, su supuesto "hijo secreto". Fotografías e información inédita sacuden de nuevo la historia de una familia marcada por los conflictos.

Paola Olmedo: Una transformación impresionante

"Me operaron tres cirujanos durante seis horas y media". Con estas palabras, Paola Olmedo reaparece en "Lecturas" para contar su impactante cambio. La ex de José María Almoguera ha pasado por una compleja intervención para corregir un problema auditivo que arrastraba desde siempre y que, de no haber tomado medidas, podría haberla dejado sorda. Su nueva imagen es tan sorprendente como su valentía.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: Viaje de familia a Italia

"Diez Minutos" revela la razón del primer viaje de Alejandra Rubio con su hijo y Carlo Costanzia a Italia. El 11 de marzo, Costanzia recuperó su libertad y, solo dos días después, hacía las maletas junto a su pareja y su hijo para un reencuentro que lo significaba todo: la presentación del pequeño Carlo a su abuela paterna. Un viaje cargado de emoción y simbolismo para la joven familia.