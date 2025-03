Junco y Pinocho unen fuerzas contra Anabel e Isabel Pantoja

Los considerados por algunos como “enemigos del clan Pantoja” han unido fuerzas. Por un lado, estaría Junco, la viuda de Bernardo Pantoja que en breve tendrá que verse la cara con su cuñada en los juzgados. Isabel Pantojase ha hartado de buscar un acuerdo amistoso para que abandone el piso que es de su propiedad. De hecho, fue el primer inmueble que compró con sus primeros ahorros como artista, en el que vivió sus últimos años el padre de Anabel Pantoja. La sobrina no permanece ajena a todo. También al otro presunto miembro de la familia, Luis Vicente Rico, quien dice ser su hermano.

Popularmente conocido como ‘Pinocho’ lleva años planteando la idea de que es hijo de Bernardo Pantoja. El supuesto nuevo sobrino de la tonadillera dice tener prueban que demostrarían su parentesco con la influencer, quien se niega a someterse a las correspondientes pruebas de ADN que haría salir a todos de dudas. Ella no da su brazo a torcer, menos ahora que tiene otros asuntos con la justicia por la investigación por las lesiones que llevaron a su hija al hospital. “Ya se demandó a Anabel Pantoja y, por lo visto, ella no ha contestado a la demanda. Creo que, por lo que está pasando ahora, pues no me va a contestar”, se resignaba el joven sevillano.

La alianza de Junco con Pinocho

Tal y como se mostrará este miércoles en la revista ‘Semana’, la viuda de Bernardo Pantoja y quien dice ser su hijo biológico no reconocido han unido fuerzas. Mantienen un contacto y se les ha podido ya fotografiar juntos, como así se ha adelantado en ‘TardeAR’. En el programa de Telecinco quieren pensar que el motivo de su inesperada quedada es para presentar un frente común contra Isabel Pantoja: “Los motivos, hasta donde nosotros sabemos, Pinocho quiere apoyar a Junto. Pinocho y Junto han pasado muchísimo tiempo juntos. Recordemos que Bernardo con Pinocho ha pasado mucho tiempo y Junto estaba con ellos”.

“Él considera que a Junco se le quiere echar de casa, recordemos que Isabel Pantoja quiere echarla del piso en el que vive y que es de ella”, hace referencia el director de la citada publicación sobre la exclusiva de Paloma García Pelayo en ‘Y Ahora Sonsoles’ de Antena 3. “Pinocho le está mostrando un apoyo personal e incluso económico. Junco tiene serios problemas económicos y está ayudándola. Le va dando dinero”, añade Jorge Borrajo. Es por eso que después matizan que “no es que hagan un frente común contra el clan Pantoja, pero es una alianza que ni a Isabel ni a Anabel les va a gustar”. Algo que, si era tan estrecha la relación del joven con quien cree que era su padre y su mujer Junco, algo sabrían ya.

Cierto es que cuñada y posible sobrino han mantenido una estrecha relación gracias al vínculo que les unía a Bernardo Pantoja. No tanto con Anabel Pantoja, quien se habría sorprendido cuando salió el nombre de su supuesto hermano años atrás cuando trabaja al servicio de ‘Sálvame’. La ahora influencer nunca ha querido pronunciarse al respecto y, al parecer, tampoco quiere ponerlo fácil por la vía legal. Sobre Junco tampoco quiere decir nada, al menos no públicamente y no se conoce a quién apoya en esta trifulca judicial que mantiene enfrentadas a su tía con la mujer que estuvo al lado de su padre hasta su último suspiro.