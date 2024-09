Las lágrimas de Ana Rosa Quintana al casar a su sobrino Kike: la emotiva ceremonia

Ana Rosa Quintana ha dejado atrás los planes veraniegos para meterse de lleno en la batalla de audiencias y los quebraderos de la vuelta al trabajo. Jorge Javier Vázquez le esperaba con los brazos abiertos, con un cara a cara que dio mucho juego, aunque no logró vencer a Sonsoles Ónega. Después de unas semanas intensas, marcada por la actualidad por la condena a Daniel Sancho, la comunicadora siente que necesita de nuevo un respiro. Al menos eso antes de liberar tensiones acumuladas con un fiestón por todo lo alto, con motivo de la boda de su sobrino Kike Quintana, quien ameniza con sus ácidos comentarios sus días en ‘TardeAr’.

Kike Quintana y su novia Cristina Instagram

Su sobrino más mediático siempre va de chico duro, pero encierra un gran corazón, como así siempre ha defendido su tía, que siempre termina a carcajada limpia con sus ocurrencias. Ahora es momento de derramar alguna que otra lágrima, aunque de emoción, al verle casarse con su novia Cristina. Al menos la presentadora no niega que la emoción se le ha desbordado en algún que otro momento clave de la ceremonia: “He llorado”, confiesa al programa ‘Fiesta’. “Es el primer sobrino, estoy contentísima porque se merece ser feliz”, destacaba tras presenciar el enlace. Por cierto, comentado es el protagonismo que ha tenido el perro de la pareja, Roscón, en brazos de Kike y con su correspondiente smoking como marcaba el dress code canino.

“Siempre hay un poquito de nervios, sobre todo porque la novia llegaba tarde. Ha sido muy bonito. Me he sentido el novio más afortunado del mundo, no hay ninguna mujer como ella”, se deshacía Kike Quintana en preciosas palabras hacia su recién convertida en su esposa. También Cristina le ha devuelto el gesto a las puertas del ayuntamiento, reconociendo que “cuando he visto a Kike vestido de novio, no he sentido ninguna duda porque es el amor de mi vida”. Con un amor así, normal que a Ana Rosa se le haya escapado alguna lagrima.

La ceremonia civil, oficiada por la alcaldesa Rocío García Alcántara, ha sido discreta e íntima, donde tan solo los más íntimos tenían invitación, además de los fotógrafos que dieron buena cuenta de cada instante. Los novios derrocharon amor en su ‘sí, quiero’, bajo la emocionada mirada de sus seres queridos, reunidos en el Ayuntamientos de Alcobendas. A las puertas del edificio del madrileño municipio ha posado Ana Rosa Quintana muy sonriente con los recién casados, para así compartir su felicidad con el público a modo de cortesía con los medios. Un gesto que es de agradecer, aunque por el momento se hayan reservado los detalles de la celebración de su unión, que esa sí ya ha sucedido a puerta cerrada.

Ana Rosa Quintana durante la celebración de la boda Instagram

Kike Quintana era prácticamente desconocido para el público hace un año, pero ser fichaje de su tía le colocó en el disparadero. Desde entonces su popularidad ha crecido, al ver el fuerte vínculo que tiene con la presentadora. Su intimidad interesa, pero ha sabido mantenerla alejada del foco, aunque el día que hincó rodilla en el suelo para pedirle matrimonio a su novia le hizo copar muchos titulares. Llevaban cinco años de relación y se lanzó a la aventura que supone el matrimonio: “En este preciso instante, es donde un hombre se la juega. Por suerte dijo SÍ”, escribía el sobrino de Ana Rosa Quintana al anunciar su compromiso con Cristina. Este sábado ha llegado el momento del ‘sí, quiero’, jurándose amor eterno delante de su familiares y amigos, con los que después marcharon a saciar su apetito en el tradicional banquete nupcial.