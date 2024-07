Kike Quintana carga contra Jorge Javier Vázquez: "Está un paso por detrás de mi tía"

El mundo de la televisión siempre sorprende a los espectadores con sus inesperados giros. En esta ocasión Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa Quintana, ha sido quien lo ha provocado al lanzar una pulla inesperada a Jorge Javier Vázquez. El comentario surgió tras la noticia de que Vázquez estará al frente de tres programas en los próximos meses: 'El diario de Jorge', 'Gran Hermano 19' y 'Hay una cosa que te quiero decir'.

'TardeAR', que está siendo presentado por Frank Blanco durante el verano, emitió unas imágenes de la presentación de 'El diario de Jorge', donde Jorge Javier Vázquez reveló detalles sobre su nuevo programa en Mediaset. Al finalizar el visionado, Kike Quintana aprovechó la ocasión para hacer un comentario que dejó a muchos boquiabiertos. “Oye escúchame una cosa, Jorge Javier Vázquez tres programas ya. ¿Pero qué le falta a Jorge Javier Vázquez?”, destacó Quintana desde las gradas del plató, señalando la extensa carga de trabajo del presentador catalán. Frank Blanco respondió en tono de broma que lo único que le faltaban eran “horas para dormir”, a lo que Quintana añadió con humor que quizás lo que le faltaba era “un programa de cocina”.

Sin embargo, el momento más sorprendente llegó cuando Quintana miró directamente a la cámara y dijo: “A ver, Jorge, siempre vas a estar un paso por detrás de la tita, también te lo digo”. Kike Quintana no se detuvo ahí. Continuó con una propuesta para Jorge Javier Vázquez: “De cara a la próxima temporada, ya que tiene tres programas yo le invitaría y en vez de contárselo a Jorge, cuéntaselo a Kike aquí. Vente un día a Fila Zero, El diario de Kike. Además, lo tenemos todo montado para Marlasca, él que tampoco es muy alto y no va a tener ningún problema”. Esta propuesta incluyó una referencia humorística a Marlasca, otro colaborador de 'TardeAR'.

Por su parte, Frank Blanco, en un intento de suavizar la situación, comentó: “No llevas ni un minuto de sección y ya hay dos personas que te quieren matar, Jorge Javier y Marlasca”. Quintana respondió asegurando que todo era "en tono figurado" y que la invitación a Jorge Javier era “con todo el amor”. Sin embargo, el comentario de Kike Quintana ha generado un considerable revuelo en el mundo de la televisión, especialmente dado el peso de las figuras involucradas: Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, dos de los pilares de Telecinco.