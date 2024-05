Lara Dibildos, deja clara su postura tras el brote psicótico de Conde-Pumpido: “Ya es historia”

Cándido Conde-Pumpido ha protagonizado en los últimos meses varios titulares en los que ha llegado a preocupar por su salud mental. Desde que la propia Lara Dibildos, la que fue su pareja durante menos de un año, diera a conocer en directo que habían puesto punto final a su relación, no ha dejado de estar en pleno foco mediático.

El hijo del presidente del Tribunal Constitucional fue detenido de nuevo, el pasado viernes 26 de abril, por presuntamente amenazar y agredir a una de sus exparejas. A ello se le ha sumado el reciente brote psicótico por el que ha tenido que ser ingresado tras dar positivo en un test de drogas. El incidente tuvo lugar en la madrugada de este lunes en las inmediaciones de Mediaset y ha sido muy comentado durante toda la jornada. Su expareja, la hija de Laura Valenzuela, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre las últimas noticias que protagonizaba Conde-Pumpido, pero en esta ocasión ha dejado una cosa clara: “es historia”.

No ha tardado en salir el tema en la mesa de debate de “Y ahora Sonsoles”, donde Beatriz Cortázar había hablado con la actriz para expresar que no querría saber nada más de esa persona: “ya forma parte de la historia”. “Lara está al margen de todo”, desvelaba la periodista sobre una situación que no piensa seguir alargando en el tiempo. Lara Dibildos ha rehecho su vida y disfruta con su nueva ilusión, Carlos Maturana, un exconcursante de “Mujeres y Hombres y Viceversa”. La noticia la dio en exclusiva el encargado del reportaje de la revista “Semana”: “Llevan dos o tres meses de relación, de hecho, no se esconden”, afirmaba la pasada semana en el programa de “TardeAR”

Cándido Conde-Pumpido, ingresado en un hospital tras protagonizar un altercado y dar positivo en un test de drogas Europa Press

La situación para Cándido Conde-Pumpido no sería tan buena como la de su expareja, sobre todo ahora que ha tenido que ser ingresado en el ala de psiquiatría en el madrileño hospital Ramón y Cajal. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 5.45 de la madrugada y tras advertir un comportamiento bastante agresivo, la seguridad de Mediaset llamó a las autoridades para que se encargaran de él. Al llegar se le practicó un test de drogas, el cual dio positivo. Posteriormente fue atendido por los servicios sanitarios, quienes lo trasladarlo al hospital donde se le diagnostica un "brote psicótico".

Este no sería el primer incidente que protagoniza el hijo del Tribunal Supremo. Desde que comenzó a conocerse su nombre, a raíz de su relación con Lara Dibildos, fue uno de los personajes más seguidos de la crónica social. A pesar de su ruptura, cabe destacar que su expareja, nunca ha pronunciado una mala palabra hacia el que fue su novio por menos de un año.