Lara Dibildos se niega a sí misma y confirma su romance con Carlos Mataruna

El estado de ocupación del corazón de Lara Dibildos continúa generando titulares. La protagonista ha querido jugar al despiste sobre si está o no de nuevo enamorada o si ha decidido darle una nueva oportunidad al amor después de romper su relación con Cándido Conde Pumpido. Los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por los líos que protagonizaba su ex, pero también ha estado en boca de todos por haber iniciado un romance con Carlos Maturana, quien fuese integrante del universo ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ de Telecinco. Fue el pasado mes de abril cuando un amplio reportaje fotográfico dejaba constancia de que entre ellos podría haber surgido algo que traspasa los límites estrictos de la amistad, pero hasta ahora ella guardaba silencio al respecto. Pero por fin ha aclarado qué sucede en realidad en su vida sentimental, dando su lugar a su nuevo y fiel acompañante.

Carlos Maturana Instagram

Tanto la actriz como el modelo han querido echar balones fuera cuando se han enfrentado a las preguntas de los reporteros estas últimas semanas. Pero esto ha cambiado radicalmente ahora, cuando ella ha reconocido por fin que está dando los primeros pasos en su romance con Carlos. Ya no tiene miedo a confesar “estar conociendo” al joven que se dio a conocer al mundo por buscar el amor en un programa de televisión. Al final parece que lo ha encontrado lejos de tan controvertido formato del que tantos famosos han salido.

Por el momento ambos se muestran cautos a la hora de poner etiquetas a los sentimientos que les unen, pero Lara Dibildos ha dado un paso más en su relación de cara a la galería. Ya no esconde que hay una nueva ilusión en su vida, aunque se resiste a oficializar su idilio ante los micrófonos. “Mi corazón está muy bien”, comenzaba a decir misteriosa, pero lanzándose poco después a la piscina cuando se aparecía la cuestión de los amoríos en la conversación: “Sí, ya lo sabéis todo el mundo. Pero estoy tranquila, que ya con eso es suficiente”, decía la actriz al ser preguntada sobre si estaba conociendo a alguien. No se le nombró, pero todos saben ya a quién pertenece el corazón de la protagonista. Al menos, quién está ganándose un hueco en él y que parece haberle devuelto la sonrisa y la ilusión por comenzar a construir algo en común.

Lara Dibildos GTRES

Como decíamos, Lara Dibildos no se ha sentido cómoda hasta ahora para confirmar que una nueva ilusión le embriaga. De hecho, hace tan solo una semana atrás gritaba a los cuatro vientos estar “soltera, feliz y contenta”. Al parecer, no lo decía con tanta convicción como pretendía, aunque dejaba constancia de que Carlos Maturana era tan solo un buen amigo. No quería poner etiquetas de mayor calibre para definir su vínculo, aunque las imágenes hablasen por sí solas: “Otras palabras ya son muy fuertes. Amistad está bien. No hay que ponerle nombre ni nada”, defendía los límites difusos de su unión, que hoy han dado un paso más en el proceso natural para oficializarlo de cara al público.