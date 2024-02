Laura Bozzo: "Ya quisieran muchas jóvenes estar tan bien como yo"

Su participación en "GH VIP" ha devuelto a Laura Bozzo (73 años) a un primer plano de la actualidad. Su fuerte carácter se puso de manifiesto hace unos días cuando sufrió un intento de atraco en la madrileña plaza de Tirso de Molina. Ahora se encuentra en México pero tiene decidido afincarse a partir de finales de febrero en España.

"Mi sueño de siempre es trabajar en vuestro país, y cuando regrese en febrero tengo una oferta para participar en un programa de televisión del que aún no puedo hablar", cuenta. "Pero antes, he empezado a grabar en México un documental sobre mi vida".

¿Se ha recuperado del susto que se llevó al enfrentarse al delincuente?

Fueron momentos horribles. Yo estaba con mi hija y fuimos a un cajero. De pronto apareció un hombre con cara de drogado, al acercarse tuve una reacción violenta, de gritarle, y vino una señora a ayudarme. El individuo vino detrás de nosotras y nos siguió hasta una cafetería. El dueño le increpó y le dijo que iba a llamar a la policía. Entonces, el sujeto se fue. Pero luego me di cuenta de que me podía haber dado un navajazo y entré en pánico. A mí me vienen los ataques después de los problemas. El delincuente tenía un aspecto muy sucio, era violento, amenazaba con hacernos daño si no le dábamos el dinero… ojalá que la policía refuerce esa zona, porque me enteré de que había por allí muchos atracos.

Laura Bozzo en los posicionamientos Mediaset

Dentro de pocas semanas la tendremos de nuevo en Madrid.

Aquí me siento como en casa, he encontrado muy buenos amigos y no me faltará trabajo. A mis setenta y dos años sigo con la ilusión de siempre y con muchas ganas de hacer cosas. Quiero coronar mi carrera televisiva en España.

Me han contado que ha estado enferma.

He sufrido una neumonía, pero ya estoy recuperada. Me siento regia, guapa, ya quisieran muchas mujeres más jóvenes estar tan bien como yo.